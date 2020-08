Els presos polítics del PDECat també es donen de baixa

He comunicat al president del PDeCAT, David Bonvehí, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. En la carta adjunta explico els motius.



Com diu el MHP @KRLS treballarem per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. pic.twitter.com/6uqrj5ZwC9 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) August 31, 2020

Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn també deixaran de ser militants del PDECat. Així ho han decidit després que el partit liderat per David Bonvehí hagi portat als tribunals la pugna per la utilització de els sigles de Junts per Catalunya (JxCat), últim episodi d'una pols que s'ha portat fins a les últimes conseqüències i que traça una ruptura irreparable. El moviment és coordinat amb Carles Puigdemont, que ja ha fet públic que també ha estripat el carnet . Tots tres dirigents, empresonats a Lledoners, van impulsar al juliol la fundació de Junts després de veure com la direcció del PDECat va rebutjar per àmplia majoria la seva proposta d'encaix. La decisió suposa un punt de no-retorn en el trencament de l'espai. De moment, això sí, només ho ha fet públic Turull a través de Twitter, mentre que Rull i Forn tenen previst comunicar-ho aviat.Rull, Turull i Forn han estat part activa de totes les converses que s'han desenvolupat al llarg dels últims mesos, primer entre els hereus de CDC i la Crida Nacional per la República i després entre els primers i Junts. El PDECat havia proposat una coalició que el partit de Puigdemont havia rebutjat per no instaurar un sistema de quotes, i malgrat que els contactes s'han allargat fins als últims dies, no hi ha hagut espai per a l'encaix. Els tres exconsellers, condemnats per l'1-O, són els tres lideratges amb carnet del PDECat més carismàtics i més ascendència interna, i les seves baixes se sumen a les de l'exconseller Lluís Puig, a les dels senadors de JxCat i a les dels regidors metropolitans.Tots tres van intervenir en l'acte fundacional de Junts, i també han disposat de presència en les ponències que s'han enviat ja a la militància. Rull ha participat de la política i un dels dirigents més propers a ell, Damià Calvet, ha estat un dels redactors de l'organitzativa. Turull, al seu torn, és vicepresident del nou partit de Puigdemont, del qual Jordi Sànchez és el secretari general. L'adeu com a militant dels tres exconsellers suposa un cop dur per al PDECat, que veu com li marxen els principals lideratges mentre planeja anar a les urnes en solitari davant del trencament evident de tot l'espai.També han estripat el carnet quatre consellers del Govern: Miquel Buch (Interior), Damià Calvet (Territori), Meritxell Budó (Presidència) i Jordi Puigneró (Polítiques Digitals). Tots quatre han fet públic un comunicat en el qual acusen el PDECat de "no seguir el mandat de les bases" i lamenten la judicialització del nom. Qui continua militant és la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, amb molts números de liderar la llista dels hereus de CDC a les eleccions quan es concreti que hi aniran en solitari, com tot indica a hores d'ara. Dins del grup parlamentari també proliferen les baixes, fins al punt que només Marc Solsona, portaveu del PDECat, i Lluís Font, membre de la direcció, aguanten.Amb l'estripada del carnet, Puigdemont ja no té lligams amb el passat postconvergent, per bé que bona part dels impulsors de Junts -Josep Rull, Jordi Turull, el maeix Puig, Joaquim Forn, Damià Calvet, Jordi Puigneró, Meritxell Budó, David Saldoni, entre d'altres- tenen passat a la formació nacionalista. El partit ja ha posat en mans dels militants les dues ponències, la d'estratègia política i la d'organització , i ara es poden esmenar fins que arirbi el dia 10 de setembre. En aquell moment, és molt probable que les dues formacions ja hagin concretat una ruptura inevitable des de fa mesos.

