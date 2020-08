Messi es planta i no es presenta a les proves PCR dels jugadors del Barça

Leo Messi no s'ha presentat a les proves PCR programades aquest diumenge als jugadors i tècnics del Barça. L'astre argentí estava convocat a un quart d'onze, però no s'hi ha personat, aparentment, per fer pressió amb relació a una possible sortida de l'equip aquest estiu. Els testos es realitzaven de cara al primer entrenament de la temporada, programada per dilluns.Messi podria abandonar el vestidor blaugrana després de 15 anys al primer equip. En aquest sentit, el jugador sosté que el seu contracte ja ha acabat, però el Barça considera que encara li queda un any. L'argentí podria rebre una sanció interna i ser denunciat per no practicar-se el test. Dissabte ho havia anunciat i aquest diumenge s'ha confirmat l'amenaça, de manera que encara es tensa més la corda entre jugador i club.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor