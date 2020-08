Puigdemont consuma el divorci i estripa el carnet del PDECat

Acabo de comunicar a David Bonvehí, president del Pdecat, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. Continuaré treballant, ara com a president de @JuntsXCat, per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. — Carles Puigdemont (@KRLS) August 31, 2020

El meu màxim reconeixement i respecte i el del @pdemocratacat al MHP @KRLS Puigdemont, company i amic. Continuarem treballant per, cadascú des de la seva visió, aconseguir la independència de Catalunya. Seguim parlant. https://t.co/eMLqdwIDHJ — David Bonvehí (@davidbonvehi) August 31, 2020

Carles Puigdemont ja no és militant del PDECat, el partit que va contribuir a fundar quan Convergència va decidir autoliquidar-se el 2016. L'expresident de la Generalitat ha pres la decisió després que la formació de David Bonvehí hagi judicialitzat el pols per la utilització del nom de Junts per Catalunya (JxCat) i un cop constatat el rumb diferenciat entre les dues formacions camí de les eleccions catalanes, encara sense data. El pas de Puigdemont culmina mesos de desavinences, concretades quan s'han hagut de fer llistes electorals i accentuades a partir del juliol, quan l'eurodiputat va posar en marxa un nou partit amb el suport dels presos i els lideratges més coneguts del PDECat.Puigdemont, a qui pràcticament tots els dirigents de JxCat esperen veure com a cap de llista a les properes eleccions acompanyat d'un número dos efectiu, ha mantingut contactes sovintejats amb Bonvehí, que al seu torn ha parlat fins les últimes hores amb els presos, però les negociacions han acabat en fracàs. Al llarg dels últims anys, l'expresident ha amenaçat dues vegades amb estripar el carnet: en el congrés del PDECat del 2018, que va derivar en l'adeu de Marta Pascal, i el març del 2019, quan la tensió va esclatar internament per les llistes al Congrés dels Diputats i a Europa. Aquesta vegada, Puigdemont ha concretat el moviment i ja no milita al PDECat.D'aquesta manera, el xoc està servit camí de les urnes. Els hereus de CDC ja feia setmanes que planificaven una candidatura en solitari davant les negatives de Junts, però han anat intentant convèncer-los d'una coalició. Una fórmula que el partit de Puigdemont sempre ha mirat amb recel, perquè hauria suposat instaurar un sistema de quotes del qual se'n volen allunyar. El problema per al PDECat és que aquest pols els està buidant dels principals dirigents, tenint en compte que en els últims dies ja han anat plegant els senadors de JxCat i també l'exiliat Lluís Puig, exconseller de Cultura.Amb l'estripada del carnet, Puigdemont ja no té lligams amb el passat postconvergent, per bé que bona part dels impulsors de Junts -Josep Rull, Jordi Turull, el maeix Puig, Joaquim Forn, Damià Calvet, Jordi Puigneró, Meritxell Budó, David Saldoni, entre d'altres- tenen passat a la formació nacionalista. El partit ja ha posat en mans dels militants les dues ponències, la d'estratègia política i la d'organització , i ara es poden esmenar fins que arirbi el dia 10 de setembre. En aquell moment, és molt probable que les dues formacions ja hagin concretat una ruptura inevitable des de fa mesos.La decisió de l'expresident ha estat comunicada a Bonvehí i l'ha fet pública ell mateix a través de Twitter després que acabés la roda de premsa de Marc Solsona, portaveu del PDECat, posterior a l'executiva d'aquest dilluns. Solsona ha xifrat en un 7% les baixes dels militants des de la fundació de Junts -és a dir, des de finals de juliol-, una xifra propera a les 800 persones, tot i que no les ha concretat. Bonvehí, a través de Twitter, ha volgut agrair la tasca de Puigdemont, a qui ha definit com a "company i amic"."Continuarem treballant per, cadascú des de la seva visió, aconseguir la independència de Catalunya. Seguim parlant", ha apuntat Bonvehí. Solsona, de fet, ha apuntat que el president del PDECat tenia intenció de mantenir oberts els canals de comunicació, tot i el desgast per la demanda sobre el nom. Aquesta demanda, ha puntualitzat el portaveu, és sobre uns "acords societaris" i no contra cap persona en particular. La vista, que en teoria havia de ser demà dimarts, se celebrarà el 25 de setembre. La querella es va interposar el 6 d'agost i es va comunicar a Sànchez el dia 15 del mes.L'adeu de Puigdemont s'ha produït enmig del silenci d'Artur Mas, que és qui el va escollir com a successor a la presidència de la Generalitat. Mas, que no sempre ha estat còmode amb les posicions del líder de Junts, ha evitat fer-se militant d'aquesta formació com abans implicar-se en la Crida Nacional per la República. Davant la trencadissa, sempre va avisar que el millor era una coalició, una opció que l'entorn de Puigdemont ja descarta i que es complica encara més amb la demanda judicial pel nom.

