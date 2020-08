El documental «L'Estafa d'Andorra» denuncia que ja no apareix al cercador d'Amazon

Por razones que nadie puede explicar, La Estafa De Andorra ha desaparecido de la búsqueda de Amazon. Por eso lo hemos puesto en vivo en YouTube.



¡Comparte y re-tuitea!



https://t.co/KFHKRUJV0k#andorrahustle #laestafadeandorra #ericmerola — The Andorra Hustle / La Estafa De Andorra (@AndorraHustle) August 29, 2020

Gràcies @Ricardpoy i @pobleandorra per promocionar el documental L'Estafa d'Andorra.



El documental està a Amazon tal y com podeu veure al vídeo adjunt.



Aquí l'enllaç d'Amazon: https://t.co/WLoRJfpxEE



La veritat es defensa sola, la mentira necessita la subvenció de l'Estat. pic.twitter.com/6zSyq4UsDU — J.A. Silvestre (@j_a_silvestre) August 29, 2020

El documental L'Estafa d'Andorra ja no apareix disponible a les cerques de la plataforma Prime Video d'Amazon. Els creadors del documental així ho han denunciat a través del seu compte de Twitter i han decidit penjar el film a Youtube.El polèmic documental, dirigit per Eric Merola, fa un repàs pels principals casos de corrupció que s'han produït al país. Així, tracta la història del cas de la Banca Privada d'Andorra (BPA) i mostra la relació que va tenir amb l'operació Catalunya dissenyada pel govern espanyol. Al film hi apareixen Carles Puigdemont, l'advocat Gonzalo Boye i el president Artur Mas entre altres.Han estat diversos els usuaris que a través de les xarxes s'han queixat que ja no podien trobar el documental. Pel que sembla, després d'haver estat uns dies disponible en streaming a la plataforma, ara només els apareix a les persones que ja el tenien guardat a la seva llista de seguiment.Es desconeixen els motius pels quals ha passat això. Encara que el seu visualitzat continua sent disponible des d'Espanya, els Estats Units i Llatinoamèrica.

