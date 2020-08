Els regidors metropolitans de JxCat deixaran de ser associats del PDECat l'1 de setembre

Els regidors i regidores de l'àmbit metropolità de JxCat deixaran de ser associats del PDECat a partir de l'1 de setembre. En un document al qual ha tingut accés l'ACN, els electes locals del partit de Carles Puigdemont consideren "inadmissible" que la direcció del partit de David Bonvehí hagi portat JxCat als tribunals pel control de les sigles. JxCat considera que aquest fet "és inadmissible" amb la seva "voluntat de sumar" i de fer més gran l'anhel d'una àmplia majoria independentista". És per això que els dirigents locals de l'àmbit metropolità de JxCat fan una crida a tots els associats del PDECat perquè deixin de ser-ho. La formació de Puigdemont també culpa la direcció de Bonvehí d'"autoritària" .El partit de Puigdemont critica que Bonvehí s'hagi reunit "des de fa mesos" amb alcaldies i grups municipals "a l'esquena" dels càrrecs comarcals i de veguera, amb una "clara manca de respecte" cap a l'organització del PDECat. A més, la demanda judicial del PDECat cap a JxCat pel nom i domini de les sigles és un fet "inadmissible", al parer de JxCat.Els regidors i regidores metropolitans puigdemontistes consideren que la direcció de Bonvehí ha tornat a prendre una "decisió de gran importància" sense consultar els associats del PDeCAT, "generant novament una situació de menyspreu i autoritarisme"."És per això que després de reiterades decisions unilaterals, sense tenir en compte els associats i associades, sense "escoltar" als presos polítics i exiliats, en la seva voluntat de sumar esforços en una mateixa direcció, hem decidit que, en data efecte 1 de setembre, els regidors i regidores dels municipis metropolitans deixaran de ser associats o associades del PDECat", afegeix el text al qual ha tingut accés l'ACN.A més, JxCat fa una "crida general" a tots els associats del PDECat "perquè també deixin de ser-ho". "Ja no ens sentim representats per aquesta direcció. Aquest fet no és aïllat, és la suma de decisions i declaracions en els darrers mesos, sense tenir en compte la veu de l'associat".El "menyspreu continu" és "el principal motiu" per ser baixa del PDECat, fent un "pas inequívoc" al costat de Puigdemont i la nova formació de JxCat, segons continua el document. Aquest "pas ferm i decidit" i de forma "massiva" serà la "resposta de rebuig més clara" a la direcció del PDECat. "Però també, la resposta més clara de suport i compromís amb JxCat, amb el nostre president Puigdemont, els nostres presos i presses polítics i sobretot, amb el nostre país i la seva ciutadania".

