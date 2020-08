Lluís Puig també estripa el carnet del PDECat

m'acabo de donar de baixa del @Pdemocratacat, x les decisions preses x l'executiva que no s'adapten al mandat de l'Assemblea ni del Consell Nacional de "transitar cap a @JuntsXCat. — Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) August 29, 2020

L'exconseller de Cultura Lluís Puig ha anunciat aquest dissabte a la tarda que s'ha donat de baixa del PDECat. Puig ha assegurat al seu perfil de Twitter que ha estripat el carnet de la formació perquè les decisions preses per l'executiva "no s'adapten al mandat de l'Assemblea ni del Consell Nacional de transitar cap a Junts per Catalunya".L'exconseller, president de la mesa del congrés fundacional de Junts, ha pres la decisió hores després que el PDECat hagi denunciat JxCat per l'ús de les sigles en la nova marca política.Aquest dissabte també han anunciat que abandonen el partit post convergent els senadors de JxCat Josep Lluís Cleries, Mayte Rivero, Josep Maria Cervera, Josep Maria Matamala i Assumpció Castellví.

