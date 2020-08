Messi comunica al club que no es presentarà demà a la Ciutat Esportiva

Leo Messi mou fitxa. L'encara capità del Barça ha comunicat al club que aquest diumenge no es presentarà a la Ciutat Esportiva, on estaven citats tots els jugadors de la primera plantilla per fer-se les proves PCR prèvies als primers entrenaments de la temporada a les ordres de Ronald Koeman.Messi manté la seva decisió de marxar del Barça, que va comunicar per via burofax dimarts passat, i opta ara per passar a l'ofensiva. L'astre argentí va proposar fer una reunió per pactar una sortida amistosa, però per ara no ha rebut el vistiplau de la junta, que l'únic moviment que ha fet ha sigut comunicar que Josep Maria Bartomeu estaria disposat a fer un fas al costat si Messi li comunica que el problema és ell.

