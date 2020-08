Apareixen rates mortes en una platja de Tarragona

Un rosegador en primer pla i un altre en segon pla, a la platja del Miracle de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Un rosegador a la platja del Miracle de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

La platja del Miracle de Tarragona s'ha despertat avui amb nombrosos rosegadors estirats a la sorra, entre els residus que ha deixat anar el col·lector de la mateixa platja a causa de les intenses pluges d'aquesta passada nit . Se'n poden veure desenes a tocar de l'aigua.No és la primera vegada que es troben rates en aquesta platja, ni tampoc sempre han estat mortes -algunes vegades, banyistes n'han guaitat de vives, tombant entre les roques-, però de moment sembla que no hi hagi solució. El Miracle és la platja més urbana de totes les de la ciutat i aquesta proximitat provoca imatges d'aquest tipus, relacionades amb els problemes de canalització de l'aigua a la Part Baixa.Per sort, avui no era dia de platja. Les rates, a la tarda, encara hi eren, per la qual cosa s'espera que aviat la Brigada Municipal pugui treure la brossa que ha deixat anar la pluja d'aquesta passada nit. A la platja Llarga també s'ha trencat el col·lector , alhora que hi ha hagut altres incidències derivades d'un temporal intens que ha fet caure 23 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora.

