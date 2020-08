Detinguts quatre menors d'edat per una agressió a una noia al Vendrell

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre menors d'edat per presumptament haver agredit una noia al Vendrell. Els fets han passat aquest divendres al vespre al centre de la capital del Baix Penedès. Segons la víctima, de 15 anys, quatre noies i un noi "d'extrema esquerra" van agredir-la "brutalment" per motius d'odi.Fonts policials han detallat a l'Agència Catalana de Notícies que van detenir els quatre joves per un delicte de lesions i han obert diligències per esclarir els fets, mentre la causa és en mans de la Fiscalia de Menors.La denunciant és filla de la cap de files del partit polític Som Identitaris (SOMI) al Vendrell, formació hereva de Plataforma per Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor