En quins casos sí que està permès reunir-se amb més de 10 persones?

La Generalitat de Catalunya ha donat llum verda definitiva a les noves normes relacionades amb la Covid-19 , que volen evitar el rebrot de la pandèmia al país amb restriccions tant a l'espai públic com al privat. Es tracta d'unes decisions basades en les dades facilitades pel mateix Departament de Salut, que indiquen que des de l'inici de l'estiu molts ciutadans s'han contagiat en trobades festives o de caràcter lúdic.La mesura més coneguda, i que ja es va anunciar la setmana passada, és la prohibició de trobades i reunions de més de 10 persones, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Això afecta majoritàriament a activitats no laborals ni culturals. La Generalitat, a més, recorda que no poden participar en trobades o reunions les persones que tinguin símptomes de la Covid-19 o que estiguin en aïllament o quarantena, per tal d'evitar els contagis.La Generalitat ha dictat que restaurants, bars i terrasses limitaran la seva capacitat a 10 persones per taula, mantenint la distància mínima entre taules.Lesa la norma de les 10 persones es troben, segons ha anunciat avui el PROCICAT, en:- Les activitats- Les activitats- Les activitats- Les activitatscom ara parcs d'atraccions i parcs infantils- Les activitats, com ara piscines descobertes, gimnasos i instal·lacions esportives- L'obertura de- L'assistència aEn tots els casos, caldrà atendre a les normes que ja fa temps que estan en marxa: mascareta, distància, rentat de mans i preferiblement trobar-se amb un grup estable de convivència.

