10 coses que potser no sabies de Vall Companys

El Grup Vall Companys és la gran potència agroalimentària catalana que té el seu bastió a la mateixa ciutat de Lleida on va començar l'any 1956. Amb els orígens en una petita farinera, és líder del sector, factura més de 2.000 milions, ocupa unes 5.000 persones i produeix milions de tones de carn, farina i pinsos. Però segur que hi ha moltes coses per conèixer d'aquesta gegantesca empresa.Aquí teniu deu coses que potser no sabíeu de Vall Companys.

