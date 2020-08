VÍDEO El «hacker» de Valls acusat d'atacar webs d'institucions espanyoles pel referèndum s'explica

Joel, el noi de 19 anys acusat d'atacs informàtics pel jutjat d'instrucció número 2 de Valls, va participar aquesta setmana en una entrevista al canal de Youtube TiparracoSA en què explicava el seu cas i animava a tothom a fer possible un "canvi real" en la societat.Està acusat de ser membre d'Anonymous i del grup de hackers d'OpCatalonia, que donava suport a la realització del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ell, però, nega que sigui cap hacker, ja que no es considera "expert" en la matèria, sinó hacktivista. Els atacs es van fer a institucions i empreses al llarg del darrer trimestre de 2017.Li demanen 18 anys de presó per cinc delictes relacionats amb el descobriment i la revelació de secrets i danys informàtics contra empreses com Ferrocarriles Españoles, el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), les Corts de Castella-la Manxa, el Ministeri d'Interior o el Tesoro Público. El seu compte de Twitter, @AnonXeljomudoX, va ser intervingut per la Guàrdia Civil, després que hi pengés dades provinents dels webs.En l'entrevista concedida al youtuber TiparracoSA, explica que ha prioritzat "canviar les coses" a la seva vida personal i, en aquest sentit, anima tothom a fer el mateix. "No han de tenir por a les represàlies, el canvi real és inevitable", assegura al vídeo difós ara fa uns dies.Segons narra ell mateix, la Policia Nacional va registrar casa seva assegurant que era una "amenaça" per la seguretat nacional. A més, l'han interrogat per conèixer el funcionament intern d'Anonymous. "Anonymous és una idea nascuda a 4chan, de la injustícia social, de la gent que no tenia com lluitar contra l'Estat, no hi ha cap tipus de rang", explica.Al llarg del seu testimoni assevera que anirà a presó pels seus ideals, però assenyala que tot dependrà de com vagi el judici, previst per a finals d'aquest any o principis del vinent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor