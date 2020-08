Polèmica a les xarxes per la celebració massiva de la festa major a Vilafranca del Penedès

gent de Vilafranca us kamelo molt però el que ha passat avui ha estat vergonyós.. pic.twitter.com/qzZh4jLyjF — saro (@sarobachir88) August 29, 2020

Vilafranca, tot bé per casa? Per un any sense fm ningú es morirà, però per la trobada d'avui no ho tinc tan clar 😬 pic.twitter.com/r1AuMRz7wo — Meri✨ (@meritorrell) August 29, 2020

Sé la il·lusió que fa l’arribada de les Festes Majors dels nostres pobles, retrobar els amics i familiars, però us he de demanar que no oblidem les mesures de seguretat, distància i mascareta. Sempre. A tota hora i a qualsevol lloc. Sisplau, ens juguem l’any aquests dies. Gràcies — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 29, 2020

La Festa Major de Sant Fèlix de Vilafranca s'havia de celebrar avui, però la Covid-19 va obligar l'Ajuntament a anul·lar els actes de més concurrència. Tot i així, avui s'han vist imatges gens coherents amb la situació global de pandèmia i, especialment, amb les mesures restrictives adoptades pel Govern de la Generalitat.Segons han denunciat diversos usuaris a través de les xarxes socials, en diversos moments del dia s'han pogut veure aglomeracions de vilafranquins ballant sense mantenir la distància de seguretat pels carrers de la capital de l'Alt Penedès.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a la ciutadania "no oblidar les mesures de seguretat" com la distància i la mascareta durant les festes majors. En una piulada, Torra ha dit que sap "la il·lusió" que fan les festes populars però que "a tota hora i a qualsevol lloc" cal protegir-se."Si us plau, ens juguem l'any aquests dies", ha dit. El comentari del president arriba després de la polèmica generada a les xarxes socials per les imatges dels carrers de Vilafranca del Penedès plens de gent seguint els balls de festa major alternatius que s'han fet de forma espontània després de la cancel·lació oficial.Enguany, per culpa de la pandèmia, la festa major de Vilafranca del Penedès s'ha reformulat per evitar aglomeracions i evitar contagis, i des de l'Ajuntament asseguren que els balls d'aquest dissabte s'han fet al marge dels actes oficials, de forma espontània.Normalment, el dia 29 d'agost es fa la Tronada, que marca l'inici oficial de la Festa Major, i una cercavila. Aquest any, la Tronada s'ha fet des d'un terrat per evitar aglomeracions.Això no ha evitat, però, que alguns fessin els balls, que s'havien suspès, de totes maneres. Les imatges d'aglomeracions a Vilafranca arriben 24 hores abans de la que hauria de ser la tradicional diada castellera de Sant Fèlix, que reuneix milers de persones a la Plaça de la Vila i que aquest any no es podrà fer.

