Neixen 40 cries en la segona nit d'eclosió del niu de tortuga careta de Barcelona

Les cries al niu de la Mar Bella Foto: Fundació CRAM

Segona nit d'eclosió dels ous de tortuga careta localitzats a Barcelona. Aquest cop han nascut 40 cries, la majoria de les quals han pogut partir en bon estat cap al mar, però vuit han estat traslladades a les instal·lacions de la Fundació CRAM perquè siguin criades en captivitat. A dins del niu, identificat el 16 de juliol, encara hi queden 15 ous més per obrir, segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.El niu, situat a la Mar Bella de Barcelona, es va localitzar la nit del 15 a 16 de juliol, després que dimarts 14 de juliol es veiés una tortuga per la zona, de manera que els tècnics de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat i la Fundació CRAM , van avaluar les condicions del niu i el van obrir per traslladar 17 dels 77 ous.

