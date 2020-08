Desmantellen una festa il·legal amb més de 160 persones sense mascareta a la Zona Franca

Desmantellem, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, una festa il·legal amb més de 160 persones.



La festa tenia lloc a una nau industrial a la Zona Franca. Hem fet la inspecció del local i aixecat la corresponent acta.



🔗https://t.co/z8VwTydPMY pic.twitter.com/KjUMV1eg58 — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) August 29, 2020

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desmantellat aquesta matinada una festa il·legal amb més de 160 persones en una nau industrial de la Zona Franca. Durant la intervenció policial s'ha denunciat tots els assistents per no dur mascareta ni guardar la distància social, tal i com preveuen les mesures sanitàries per causa de la Covid-19.A més els agents han detingut un home per tràfic de drogues i n'han denunciat vuit més per tinença de substàncies estupefaents. Els dos promotors de l'esdeveniment també han estat denunciats per organitzar la festa il·legal, que comptava amb aparells de música i diverses ampolles d'alcohol i refrescos.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'una persona que tenia previst fer una festa legal en un altre lloc des d'abans de les restriccions a causa de la Covid-19 i que s'havia assabentat que algú volia aprofitar per fer-la igualment, però en un altre emplaçament.La convocatòria s'havia fet per aquest divendres 28 d'agost a la nit a través de les xarxes socials -amb entrades a la venda- i el lloc escollit era una nau industrial de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Quan els agents han arribat al local s'han trobat que a l'interior hi havia 160 persones, majoritàriament sense mascareta i sense respectar la distància bàsica de seguretat pel coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor