El PDECat s'enfronta a JxCat als tribunals pel control de les sigles

Els serveis jurídics del PDECat han decidit portar als tribunals el litigi amb Junts per Catalunya pel control de les sigles. El partit de David Bonvehí entén que el canvi nominal fet pels afins a Carles Puigdemont per la utilització de la marca presenta irregularitats.Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat, ara haurà de ser un jutge qui determini si es bloqueja cautelarment l'ús del nom per part de la nova formació del president a l'exili. Bonvehí va comunicar als responsables del nou partit les accions legals interposades. "No es va fer correctament", apunten les fonts consultades per aquest diari.El salt als tribunals de la discussió per les sigles denota la falta de sintonia entre la cúpula del PDECat i el partit de Puigdemont, que està completant els passos per a la seva estructuració. De moment, ha triat executiva i direcció, i treballa en les ponències política i organitzativa, tal com ha avançat aquesta capçalera . Ara mateix, les posicions per a una entesa entre la formació nacionalista i el nou espai liderat per Puigdemont són molt allunyades.Una assemblea telemàtica dels militants del partit nascut sota les sigles de Junts per Catalunya (JxCat) va servir als afins a Carles Puigdemont per assumir el control de la formació i prendre-li al PDECat . Així ho relaten diverses fonts consultades per NacióDigital -entre les quals Carles Valls, que ja figura com a president de la formació-en relació a la maniobra que va permetre a l'expresident de la Generalitat passar a dominar unes sigles bàsiques per al futur del partit que està impulsant amb el suport dels presos de JxCat -Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, d'exconsellers exiliats -Lluís Puig, Toni Comín- i desenes de càrrecs institucionals.Aquesta assemblea telemàtica va servir perquè Valls, alcalde de Balenyà, fos escollit president de la formació. Va substituir Laia Canet, a qui la direcció del PDECat -en aquell moment encapçalada per Marta Pascal- va encarregar registrar JxCat com a partit. Canet, fa uns mesos, havia demanat ser rellevada de les seves responsabilitats. La inscripció del partit es va fer el juliol del 2018 de manera instrumental , és a dir, per evitar que qualsevol altra formació ho fes abans i provoqués problemes a l'hora de fer servir la marca. En aquell moment, al partit només hi constaven tres persones. La maniobra de Puigdemont i els seus afins - avançada per l'Ara - es va concretar divendres passat davant del registre de partits del Ministeri de l'Interior.

