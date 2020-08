Tres muntanyencs cecs pugen el cim de 3.751 metres de Grande Sassière, als Alps

Tres muntanyencs cecs o amb discapacitat visual greu (dos homes i una dona) han coronat el Grande Sassière, a 3.751 metres d'altitud, el pic més rellevant de la regió alpina francesa de Vanoise.Al costat dels guies, instructors i voluntaris, han invertit 12 hores (ascens i descens a camp base), recorregut 5 quilòmetres i superat 1.500 metres de desnivell, per marcar una fita històrica del muntanyisme per a cecs en ser la primera expedició inclusiva que corona el gran Sassière, segons informa l'ONCE."Ha estat una ascensió molt dura, molt tècnica en determinades ocasions i amb una rematada brutal de 45 graus els últims 200 metres", assenyala el coordinador tècnic de el Grup de Muntanya de l'ONCE de Madrid i cap de l'expedició, Francisco Javier Bueno.Aquesta és la culminació del Curs Superior de Muntanyisme per a Cecs i Adaptat del Projecte eidos (Educació, Inclusió, Esport, Oci i Discapacitat), fundat per veterans vidents i cecs del Grup de Muntanya de l'ONCE a Madrid, que va arrencar el passat mes de desembre.L'objectiu d'aquesta expedició, composta per 14 alpinistes, és que els alumnes del curs convisquin en les mateixes condicions que es donen en qualsevol camp base i es formin en les tècniques de progressió per glacera, mesures d'autoprotecció i rescat, sempre dins de la disciplina del Muntanyisme per a Cecs. També serveix per fer una ascensió guiant a persones cegues en un moment en què s'han d'extremar les mesures sanitàries davant la Covid-19.Amb aquesta expedició col·laboren PlasticsEurope, Laken, ONCE, SoloClimb, Obra Social La Caixa, Rodamunt i la Comunitat de Madrid.