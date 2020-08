Ford planteja un ERTO fins a final d'any a les àrees de vehicles i motors d'Almussafes

La direcció de Ford va plantejar ahir als treballadors de la fàbrica d'Almussafes (Ribera Baixa) un nou Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins a finals d'any, que afectarà tant a les àrees de fabricació de vehicles com a motors, segons han informat fonts sindicals.L'empresa ha confirmat que aquest divendres "el que s'ha fet és simplement notificar a la representació social que dilluns s'establirà la comissió negociadora per a un nou ERTO". Sobre els detalls i motius de l'expedient, des de la mercantil han indicat que dilluns s'oferiran més detalls.Segons fonts sindicals, l'empresa va convocar durant la tarda de dijous als representants dels treballadors per a una reunió de la comissió consultiva, que es va celebrar sobre les 13 hores d'aquest divendres i en la qual la mercantil va plantejar la necessitat d'un nou ERTO per ajustar la producció, ja que, tot i que les vendes del Kuga s'han recuperat, en la resta de models els nivells de venda no són suficients.Per tant, Ford pretén reduir la producció en aquest últim quadrimestre de 2020, fins a finals d'any, amb un ERTO que afectaria a les instal·lacions de fabricació de vehicles i de motors, han indicat les mateixes fonts.Durant la reunió d'aquest divendres, Ford no va concretar als sindicats quins dies entraria en vigor aquest ERTO ni què descens de producció es proposa l'empresa. Es va constituir la comissió negociadora de l'expedient, que es reunirà per primer dilluns, quan els sindicats esperen disposar de més detalls.Sobre les propostes i peticions dels sindicats en la negociació el nou ERTO, el president de el Comitè d'Empresa i portaveu d'UGT a Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha assenyalat que el sindicat majoritari reclamarà condicions "molt clares i concretes": "Les mateixes que hem pactat en els cinc últims ERTO des de l'any passat".Es tracta del complement salarial del 80 per cent, amb el 100% de les pagues extra, les vacances i l'antiguitat. "No acceptarem cap retallada al que hem estat negociant", ha subratllat Faubel, abans d'afegir que "s'imposa una negociació ràpida i neta i que les empreses mantinguin les mateixes condicions".El representant de STM-Intersindical, Paco González, ha explicat que estan a l'espera de veure dilluns la documentació i memòria explicativa per fer la "valoració pertinent" sobre si l'expedient "està justificat" per la caiguda de vendes. En qualsevol cas, la postura de STM és que el complement salarial de l'80% "és insuficient" i "cal millorar" aquest aspecte, encara que González manifesta que el sindicat està "obert a qualsevol negociació" i que entén que els treballadors "porten molts anys duent a Almussafes a ser una planta de referència "i que aquesta plantilla ha de ser valorada i recompensada".Per part de CCOO, el seu representant José Arocas ha assenyalat que aquest sindicat vol que es donin les condicions dels dos anteriors ERTO realitzats a la planta a causa de la crisi sanitària del coronavirus. Tot i això, ha posat èmfasi en què hi ha d'haver "garanties" que els treballadors no consumeixin la seva desocupació. "En aquests dos expedients que hem signat CCCO, els treballadors no estan consumint atur" gràcies a les mesures especials de Govern per la pandèmia, però alguns empleats de motors han consumit per anteriors expedients fins a nou mesos d'atur, ha advertit. Així, s'ha referit a les negociacions a nivell estatal per perllongar els ERTO a final d'any, un aspecte que influirà en el sindicat de cara a les negociacions.Finalment, des de CGT, José Antonio Tejedo ha assenyalat que són partidaris d'"humanitzar els llocs de treball" i "baixar els ritmes". Segons ha exposat, la plantilla està "treballant com si no hi hagués un demà" i, fins i tot, s'han fet hores extres abans de les vacances. "I, al mateix temps, et trobes que ara l'empresa diu que sobren dies de producció", ha retret.CGT considera que "la forma de treballar d'ara no és la més convenient" i s'ha referit a lesions entre els treballadors, per a defensar la necessitat d'"adaptar la nova producció al mercat relaxant els llocs de treball". Ha acusat l'empresa d'"abús" de l'administració, amb ERTO "sota el paraigua de la crisi de la pandèmia", i de la plantilla, el seu "actiu més important i del que "menys té cura", ha asseverat.