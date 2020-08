VÍDEO Espectacular incendi en un edifici de 20 plantes de Madrid

Extinguido un aparatoso incendio en un edificio de viviendas de 20 plantas en el barrio de Hortaleza (Madrid) https://t.co/6Yb1p3mYRX



⬇️ Así apagaban las llamas los Bomberos de Madrid pic.twitter.com/o1dfviT2Zo — Europa Press (@europapress) August 29, 2020

Els Bombers de Madrid han extingit un incendi declarat a les 6.45 hores en un edifici d'habitatges de 20 plantes al districte d'Hortaleza. Segons ha informat Emergències Madrid, han estat necessàries més 20 dotacions de Bombers per sufocar el foc, que ha afectat greument la façana, a tres plantes de l'edifici i al terrat de la mateixa i no ha deixat cap ferit.Segons ha manifestat el directiu de guàrdia de el Cos de Bombers de Madrid, Ricardo Jiménez, el foc en zona de coberta era "molt espectacular" perquè es propagava per la façana i ha estat sufocat primer des de l'interior de l'edifici i posteriorment des de l'exterior, on ha estat "fonamental" la feina per mitjans aeris per tallar-ne la propagació.A més, ha destacat que el bloc d'habitatges era modern i les bones condicions de compartimentació han permès que les escales fossin àrees segures per als veïns en el moment del desallotjament de les zones més afectades De moment, els Bombers estan revisant l'edifici per conèixer l'abast dels danys a l'interior dels habitatges i Samur Social està atenent les possibles necessitats dels veïns.

