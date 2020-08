Detenen un home per conrear marihuana dins del Parc Natural del Montseny

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners van detenir el dia 26 d'agost a Arbúcies un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets van tenir lloc el passat 3 d'agost quan la Policia Local a informar del possible cultiu d'una plantació de marihuana oculta en una zona forestal de difícil accés al Turó Vilarmau-Brolla-Bordoriol, dins del Parc Natural del Montseny. Gràcies a la seva col·laboració, els mossos van saber que havien preparat el cultiu amb una màquina forestal, un tractor i una desbrossadora.

El passat 26 d'agost, fruit de les indagacions per part de la Unitat d’investigació d'aquesta comissaria, juntament amb efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, es va dur a terme un dispositiu a la zona de la plantació. Els agents van constatar que s'havien talat nombrosos arbres de tres feixes situades de forma perpendicular, enmig del paratge natural, i s'havien condicionat pel cultiu de plantes de marihuana.

Els autors s'havien obert pas amb maquinària pesada i havien ocultat el camí amb els mateixos arbres, col·locant-los tombats al perímetre en forma de muralla per evitar que ningú pogués entrar i no es veiés des de l'exterior. En les tres feixes havien cultivat 325, 965 i 1.954 plantes de marihuana respectivament, que feien un total de 3.244.

Es van localitzar tubs de reg que anaven des de les feixes fins a dos torrents de muntanya, dues piscines de plàstic de grans dimensions amb aigua i adobs per alimentar les plantes.



Afectacions al medi natural

Al lloc es va detenir un home que en aquell moment estava regant les plantes, com a responsable del cultiu. A les proximitats s'hi va trobar un tendal i una taula feta amb troncs d'arbres. Hi havia una cuina de gas amb menjar per passar-hi diversos dies i roba estesa. També es van intervenir dos telèfons mòbils, un transceptor portàtil i tres aparells sense fils per portàtils.

Com que la ubicació del cultiu de marihuana es troba dins el Parc Natural del Montseny, declarada reserva de la biosfera des del 1978 per la UNESCO, es continuen fent gestions per determinar les greus afectacions al medi natural i determinar si s'ha incorregut en un delicte contra el medi ambient, per la gran quantitat de tala d'arbres i la destrucció del sotabosc, fet que suposa residus naturals combustibles perillosos amb risc de provocar incendis. Altrament, a la zona del cultiu s’han generat tot tipus de residus com ara plàstics, vidres, bidons químics i d'adobs, mànegues, lones, entre altres.

El detingut, a qui no li consten antecedents, va passar el dia 27 d'agost a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners, qui en va decretar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

