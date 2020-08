El riu Ter, al límit per les pluges torrencials

La crescuda del riu Ter, des de Sant Quirze de Besora. Foto: Carme Molist

La crescuda del riu Ter, des de Sant Quirze de Besora. Foto: Carme Molist



La crescuda del riu Ter, des de Sant Quirze de Besora. Foto: Emili Vilamala

Les pluges torrencials d'aquesta passada nit i matinada han causat estralls a les zones pròximes als rius per la seva crescuda. En el cas del riu Ter, les imatges mostren un creixement important del cabal a causa de l'aigua provinent de diversos punts de la comarca i que ha deixat imatges ben inusuals.Alguns dels registres municipals més alts d'aigua caiguda acumulada es van fer presents a Osona precisament. Montesquiu va comptar amb 119,7 litres per metre quadrat, mentre que a Perafita en van ser 89,9. El registre més alt es va produir al Ripollès, a Sant Joan de les Abadesses, amb 120,2 litres per metre quadrat.

