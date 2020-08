VÍDEO Rescatada una parella que s’havia hagut de refugiar sobre una taula de pícnic per un desbordament

El servei més destacat d'aquesta nit de pluja ha estat a Avinyó (avís 04.32 h) #bomberscat hem rescatat una parella que dormia dins una furgoneta i s'ha vist sorpresa per un desbordament. S'han refugiat sobre una taula de pícnic i #GRAESub els ha dut a terra ferma en barca pic.twitter.com/ljkCmE0Cd9 — Bombers (@bomberscat) August 29, 2020

Els bombers han hagut de rescatar amb una barca una parella que s'havia refugiat damunt d'una taula de pícnic a causa d'un desbordament. Els fets s'han produït durant les pluges torrencials d'aquesta matinada a Avinyó, el Bages. La parella dormia dins de la furgoneta quan s'ha vist sorpresa per la pujada del nivell de l'aigua, que ha encerclat el vehicle:Així i tot, els serveis d'emergències afirmen a que no hi ha hagut actuacions per fets d'especial gravetat. Del total de sortides dels Bombers i de Protecció Civil, 158 han estat per inundacions, 19 per trànsit i 27 per rescat de persones que estaven atrapades.

