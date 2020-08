Mor Chadwick Boseman, conegut pel seu paper a «Black Panther»

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

El món del cinema està de dol. L'actor nord-americà Chadwick Boseman, conegut per interpretar encarnar el protagonista de la pel·lícula de Marvel Black Panther, ha mort a causa d'un càncer a l'edat de 43 anys, segons ha confirmat la seva família.Boseman havia estat lluitant contra el càncer de còlon durant quatre anys i ha mort a casa seva amb la seva esposa i la seva família al seu costat. Des de Marvel han expressat el seu condol a la família:"Com un veritable lluitador, Chadwick va perseverar a través de tot i va portar moltes de les pel·lícules que tant hem arribat a estimar", ha dit la seva família. "Totes van ser filmades durant i entre innombrables cirurgies i quimioteràpia".L'actor va interpretar figures històriques com el primer afroamericà a jugar en les Grans Lligues de Beisbol, Jackie Robinson, en la pel·lícula '42', i el cantant James Brown a 'Get on Up'.Però va ser el seu paper de Rei T'Challa en l'èxit de taquilla Black Panther el que la seva família considera que "va ser l'honor de la seva vida". La pel·lícula va ser un gran èxit de taquilla i va ser vista com un moment decisiu per a la representació a Hollywood.

