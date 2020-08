Torrent avisa a l'independentisme: «La gent està farta de retrets i picabaralles»

El president del Parlament, Roger Torrent, reclama a l'independentisme "sentit d'estat". En una entrevista a l'ACN, el dirigent d'ERC ha reconegut que "la gent està farta de retrets i picabaralles", després de les tensions al Govern i a la cambra al llarg de la legislatura. Per això Torrent demana "una proposta guanyadora" per arribar a la independència."Sempre reclamo més cooperació que no pas competició i intentar-nos desgastar constantment", ha afirmat. També adverteix que l'independentisme començarà la propera legislatura "amb mal peu" si manté els "vicis" actuals. Per altra banda, s'ha mostrat partidari "d'aïllar al feixisme", davant la possibilitat que Vox tingui representació parlamentària després de les properes eleccions.Torrent ha lamentat les contínues discrepàncies internes de l'independentisme al llarg d'aquesta legislatura. El president aposta per aprofitar les eleccions i posar els acords damunt la taula per "construir les bases de la nova legislatura a partir dels consensos". "La gent està farta de retrets i molt cansada de les picabaralles. És important treballar una proposta concreta, realista i guanyadora que ens porti a la independència", ha reiterat a l'entrevista.En aquesta línia, el dirigent d'ERC ha asseverat que l'objectiu de l'independentisme ha d'estar "per sobre de batalles per bocins electorals" que facin tenir un o més diputats a uns i altres. "A mi m'interessa el sumatori global, reclamo sentit d'estat". Torrent constata que el sobiranisme és "més fort" quan ha respost la "repressió" amb unitat, i que en canvi s'ha "empetitit" quan ha reaccionat desgastant el rival polític -i, alhora, soci de Govern.Torrent també considera necessari aprofitar les eleccions perquè l'independentisme superi el 50% dels vots: "Hem de treballar per aquest objectiu que serveixi per eixamplar les majories. És un propòsit que ens uneix"."L'estratègia guanyadora" que defensa Torrent passa per quatre propostes. La primera es basa en "governar bé" i ser "útils" a la ciutadania. El president de la cambra també reclama aprofitar la capacitat d'incidència de l'independentisme en la governabilitat de l'Estat, i forçar el govern espanyol a "seure i negociar". Torrent també aposta per mantenir la mobilització social i, finalment, treballar la internacionalització del conflicte de cara a una "resolució democràtica" que passi per l'autodeterminació i l'amnistia.Torrent ha tornat a demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que consensuï amb ERC la data de les eleccions. A més, considera prioritari que es "garanteixi" que sigui el cap del Govern, i no un tribunal, qui determini la comtessa electoral, en referència a la sentència del Suprem sobre la inhabilitació de Torra.El president parlamentari apunta que "segur" que ERC s'haurà d'entendre amb JxCat després de les eleccions: "Els qui compartim l'objectiu de la independència i la república haurem de fer el trajecte políticament units". "Si els objectius són els mateixos, és evident que, com a mínim, una part de l'agenda política ha de ser compartida", ha afegit.Finalment, Torrent aposta per "aïllar el feixisme" de les institucions. Sobre la possibilitat que Vox pugui tenir representació parlamentària, el president de la cambra ha afirmat que cal respondre amb "tots els mecanismes de la democràcia" els intents de l'extrema dreta de "rebentar-ho tot i retallar drets i llibertats". "Em semblarà bé tot el que suposi desemmascarar i assenyalar el feixisme. Faré tot el possible perquè Vox no estigui present al proper Parlament", ha conclòs.Torrent ha assegurat que no s'ha plantejat encara el seu futur polític, ni si té la intenció d'optar a repetir com a president de la cambra la propera legislatura.

