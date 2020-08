El temporal obliga a evacuar en barca a diverses persones al Bages

@emergenciescat aquest cotxe estava aparcat i l’ha mogut l’aigua a av. Països Catalans de Tarragona pic.twitter.com/xeRVuutrML — Guillem 🏃🏼‍♂️d'aquí! 🎗🇧🇪🇨🇭🇩🇪 (@guillem4twtr) August 28, 2020

Pluja d'estiu aquesta passada nit en diversos indrets de Catalunya i que han provocat diverses incidències, com ha estat el cas d'Avinyó, al Bages. El cos de Bombers ha hagut d'evacuar un grup de persones a les quatre de la matinada que s'havien refugiat a sobre d'unes taules de pícnic després que l'aigua hagués envoltat el seu cotxe. Els bombers els han evacuat amb barca, a la zona de la depuradora.Així i tot, el major nombre d'incidències a causa d'acumulació d'aigua als carrers i en garatges i baixos ha estat a la comarca del Tarragonès, des d'on segons Protecció Civil s'han emès 197 trucades fins avui a les 8 del matí, de les quals 124 provenien de la capital.Es tracta de gairebé la meitat de totes les que hi ha hagut arreu de Catalunya i la segona àrea més afectada ha estat la Catalunya Central, especialment el Berguedà (55) i el Ripollès (51), així com també la ciutat de Lleida (40 trucades).Els serveis d'emergències afirmen a que no hi ha hagut actuacions per fets d'especial gravetat. Del total de sortides dels Bombers i de Protecció Civil, 158 han estat per inundacions, 19 per trànsit i 27 per rescat de persones que estaven atrapades.Al llarg de la nit i encara aquest matí les xarxes van plenes d'imatges de les pluges arreu del territori, especialment al Tarragonès on s'han registrat el major nombre d'incidències:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor