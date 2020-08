Neuralink, més a prop de connectar el cervell humà als ordinadors

Connectar el cervell humà a un ordinador i poder controlar aparells electrònics amb la ment. Tot i que sembli tret d'alguna pel·lícula de ciència ficció és ben real, o almenys va en vies de ser-ho. El nou projecte en el que treballa l'empresari multimilionari Elon Musk, Neuralink, ha anunciat un important avanç en la seva investigació per poder connectar el cervell humà als ordinadors.Es tracta d'un porc que ha tingut implantat un xip de la mida d'una moneda dins del seu cervell durant dos mesos i que ha estat connectat a un ordinador, segons recullen diversos mitjans.L'objectiu d'aquest projecte, segons el seu creador, és implantar aquest tipus de dispositiu al cervell humà per ajudar a eliminar malalties com l'alzheimer o permetre que les persones amb malalties neurològiques controlin els seus mòbils o ordinadors amb la ment.

