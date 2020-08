L'ANC organitza 20 actes internacionals per celebrar la Diada de l'Onze de Setembre arreu del món

L'ANC organitza una vintena d'actes internacionals per celebrar la Diada de l'Onze de Setembre arreu del món, amb accions presencials i virtuals entre el 29 d'agost i el 13 de setembre. La Catalan Week, que l'entitat organitza des del 2016, busca fomentar la causa independentista a l'estranger i denunciar la "regressió política" espanyola contra Catalunya.Impulsats per les Assemblees Exteriors, es faran actes a Mèxic, Bèlgica, Anglaterra, Luxemburg, EUA, Portugal i Alemanya, entre d'altres. La primera acció serà a Zuric (Suïssa) el 29 d'agost, i l'endemà es farà un debat virtual a Madrid centrat en els 10 mesos d'empresonament de l'activista Daniel Gallardo, per protestar contra la sentència del Suprem per l'1-O.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, participarà el 3 de setembre en una conferència a Bilbao sobre els efectes de la "repressió" espanyola al moviment independentista, i els seus reptes. El dissabte 5 es faran diversos actes a Brussel·les, com ara la retransmissió d’una entrevista al raper "exiliat" Josep Valtonyc. El mateix dia hi haurà un altre debat a Madrid amb el president del Cercle Català de Negocis, Albert Pont, i el vicepresident de l'ANC, David Fernàndez.El diumenge 6 es farà una taula rodona digital a Mèxic, centrada en la solidaritat entre els moviments independentistes de Catalunya i el país llatinoamericà. El mateix dia, l’Assemblea de Brussel·les inaugurarà l'exposició 'Presoners polítics a l'Espanya Contemporània', de Santiago Sierra, que estarà exposada fins a finals de mes a la capital belga. L'endemà, l'Assemblea de Luxemburg organitzarà una conversa digital amb l'exconseller de Cultura a "l'exili", Lluís Puig. El 9 de setembre, l’Assemblea d’Anglaterra durà a terme un debat en directe amb representants dels partits polítics catalans independentistes.La vigília de la Diada tindran lloc una conferència a Lisboa amb l'historiador i periodista portuguès Fernando Rosas, i una concentració a la Place de la République de París. L'11 de Setembre, coincidint amb la celebració de la Diada a Catalunya, s'organitzaran diversos actes online i mobilitzacions presencials, com la que tindrà lloc a Brussel·les en connexió amb Catalunya, que comptarà amb la participació de personalitats del moviment independentista.L'endemà de la Diada tindrà lloc una trobada virtual a Dallas (EUA). La Catalan Week conclourà el 13 de setembre, amb un debat virtual on es presentarà la feina de les Assemblees Exteriors, i es discutirà la situació actual i els futurs reptes del moviment independentista català.

