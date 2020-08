Els Bombers reben onze avisos al Ripollès i dinou a Lleida per les fortes pluges d'aquest divendres

Vet aquí la pluja anunciada: des de les 19.30 #bomberscat hem rebut 11 avisos a #REGirona (tots al Ripollès) i 19 a #RELleida (la gran majoria a Lleida ciutat) Extremeu les precaucions - Bombers (@bomberscat) 28 d’agost de 2020

Els Bombers han fet les primeres sortides d'aquest divendres per les fortes pluges anunciades per Protecció Civil i que ja han començat a fer acte de presència en alguns punts del territori.Des de dos quarts de vuit de la tarda, s'han rebut onze avisos a la comarca del Ripollès i dinou més a la Regió d'Emergències de Lleida, la majoria a Lleida ciutat. Es tracta, principalment, de baixos inundats i arbres caiguts per la força del vent. En aquest sentit, Protecció Civil a visa de temps violent durant les pròximes dues hores, amb previsió de pedra i ratxes de vent superiors als 90 km/h, esclafits, tornados i mànegues a les comarques de Lleida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor