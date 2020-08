Lleida sota avís: s'està tornant a nivells de contagi de principis de juliol

El Departament de Salut ha alertat aquest divendres que la Regió Sanitària de Lleida està tornant a nivells de contagi de Covid-19 de principis de juliol. La gerent de la Regió Sanitària, Divina Farreny, ha fet una crida a la ciutadania a reduir la vida social perquè amb les dades actuals, la tornada a l'escola i a la feina prevista per als propers dies "pot suposar un problema".Els testos PCR massius per detectar asimptomàtics han començat a Lleida ciutat pel barri de Balàfia. S'ha començat a fer proves als veïns d'entre 18 i 40 anys i la setmana que ve es continuarà per altres barris de la ciutat com Pardinyes i el Secà de Sant Pere, però també el Centre Històric i la Mariola.Després d'un descens en el nombre de nous casos amb Covid-19 a la Regió Sanitària de Lleida durant les darrers setmanes, el Departament de Salut ha constatat que la situació no s'està estabilitzant sinó tot el contrari, que tornen a augmentar. Divina Farreny ha assenyalat per això que no es tracta d'una situació "exclusiva" de Lleida sinó que està passant al conjunt del país i per això ha dit que els propers dies faran una cerca activa de casos per trobar asimptomàtics en un lloc on durant l'estiu hi ha hagut una incidència "alta i sostinguda en el temps".Farreny ha alertat de la necessitat de detectar aquests casos i assegurar que facin la quarantena ja que "ens hi juguem la represa de l'activitat laboral i la tornada a l'escola". Els nivells de contagis i rebrot actuals són iguals que a l'inici de juliol, quan es va fer el tancament perimetral del Segrià i diversos municipis de Lleida pel rebrot de casos.Per aquest motiu aquest divendres a la tarda ha començat el cribratge amb proves PCR a la ciutat de Lleida. El primer punt escollit ha estat el barri de Balàfia, on la previsió era de fer-ne uns 300 al llarg de tota la tarda a persones entre 18 i 40 anys però també a menors d'edat, als qui se'ls fa la prova serològica.El sotscap del SEM a Lleida, Sergi Hijazo, ha detallat que la peculiaritat del cribratge és que fins ara es feien a partir de llistats de persones als qui s'havia contactat i avisat amb cita prèvia però a Balàfia s'ha fet a "demanda". Hijazo també ha recordat que és important que les persones que es fan la prova s'aïllin preventivament fins a tenir el resultat ja que sinó aquest no tindrà validesa.Aquest de Balàfia no és el primer cribratge massiu que es fa a la ciutat de Lleida, ja que el 19 de maig se'n va fer un a la plaça del Dipòsit, al Centre Històric, adreçat específicament a les persones temporeres que acabaven d'arribar per treballar a la campanya de la fruita.La setmana que ve, dimarts es tornaran a fer proves massives PCR al Centre Cívic de l'Ereta, que correspon al barri del Centre Històric; dimecres també se'n faran en un altre punt de la ciutat encara per determinar; i dijous se'n faran al barri de la Mariola.Divina Farreny ha recordat que des de l'inici dels rebrots s'han fet 3.000 proves a residències de la Regió Sanitària i en els darrers dies 4.000 entre diferents municipis i empreses, sobretot del sector fructícola. Van començar fa quinze dies a Torregrossa (Pla d'Urgell) i Sunyer (Segrià). La setmana passada se'n van fer a Albesa i Balaguer, a la Noguera, i aquesta setmana se'n van fer dimecres a Alcarràs (Segrià).Pel que fa al resultat de les proves, segons Farreny, dels 700 que es van fer en una central fructícola de la Noguera, 30 persones han donat positiu. Els resultats provisionals del cribratge d'Alcarràs són de 21 positius dels 115 resultats que ja s'han obtingut de 380 testos fets.D'altra banda, Divina Farreny ha explicat que s'han aplicat dos ordres judicials a persones de la ciutat de Lleida que no volien complir amb l'aïllament tot i haver donat positiu al test de la Covid-19. Segons Farreny, són persones que després es van derivar a l'Hotel Rambla i la Casa de Colònies de la Manreana i que no havien complert amb el protocol de confinament en reiterades ocasions.Respecte a aquests dispositius destinats a acollir persones que han de fer l'aïllament i no tenen mitjans per fer-ho, Farreny ha assenyalat que des que es van posar en funcionament al maig 740 persones han estat donades d'alta. Actualment n'hi ha 57, entre l'Hotel Rambla, la Manreana i l'Hotel Ibis de Torrefarrera.

