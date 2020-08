Denuncien el propietari d'una caseta de camp de Tortosa per enverinar gossos amb esquers

Efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) dels Agents Rurals han denunciat el propietari d’una caseta de camp al terme municipal de Tortosa per enverinar gossos amb esquers. Un propietari de dos gossos va trucar al cos després de comprovar que podien haver estat enverinats després de sortir a passejar amb ells. Tot i portar-los ràpidament a una consulta veterinària, un d'ells va acabar morint i l'altre va rebre l'alta després de quinze dies de tractament intensiu. La investigació posterior va trobar indicis d'ús il·legal de verí en una finca amb accessos oberts, dins de l'espai d'interès natural de les serres de Cardó-Boix.Els animals afectats havien començat a tenir comportaments estranys, tremolors, vòmits i altres símptomes compatibles amb menjar enverinat. Davant dels fets denunciats, els agents van iniciar una investigació. Van inspeccionar i batre la zona amb un gos ensinistrat, localitzant diversos esquers fets amb pinso de gos i restes de menjar amb substància verinosa granulada, col·locats en un terreny amb accessos oberts i a prop d'una caseta de camp.També van trobar un llaç sense topall preparat per atrapar fauna -un art de caça també prohibit- i una rabosa morta que s'ha recollit per tal de poder fer la necròpsia i comprovar si la causa de la mort és el mateix verí. Després d'un operatiu de vigilància i diferents esperes, els agents van enxampar el propietari de la caseta manipulant els esquers. Va ser identificat i se li va requisar un pot amb el granulat que usava com a verí.Els fets han estat denunciats al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa atès que poden ser constitutius d'un delicte contra la fauna previst al codi penal, ja que l'ús de verins i llaços són mètodes de caça expressament prohibits ja que estan declarats com a massius i no selectius. Els Agents Rurals apunten que el cas del verí, a més, pot causar la mort de fauna en cadena, ja que els animals morts o moribunds pel verí poden ser aliment per altres espècies que, a la seva vegada, també poden quedar afectades pel verí.Aquests delictes poden arribar a tenir penes de presó de 4 mesos a dos anys o multa de 8 a 24 mesos i, en qualsevol cas, inhabilitació especial per a professió o ofici i inhabilitació especial del dret de caçar d'un a tres anys. En aquest cas, a més, també podria considerar-se delicte el fet d'haver afectat animals de companyia i es podrien imposar penes superiors en grau pel fet de tractar-se d'un espai natural protegit.El responsable de l'enverinament també haurà de fer front a la demanda civil per la mort del gos i els tractaments veterinaris, a més dels perjudicis causats al propietari dels gossos.

