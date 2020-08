Views of Hurricane Laura taken from @Space_Station today. Stay safe everyone. pic.twitter.com/KwVvRLA15m — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 26, 2020

L'huracà Laura està assolant els Estats Units des de principis d'aquesta setmana, quan va tocar terra a Louisiana. El cicló de categoria 4 dins l'escala de Saffir-Simpson, i que ha causat almenys quatre morts, s'ha arribat desplaçat pel país amb vents màxims sostinguts de 240 quilòmetres per hora. Una violència que des de l'espai ha deixat unes imatges tan impressionants com les que compartia aquest dimecres l'astronauta Chris Cassidy:A les imatges es pot apreciar perfectament l'huracà, on l'astronauta demanava a la població que es cuidi i vigili.Per sort aquest divendres el Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units (NHC) ha fet un comunicat informant que el cicló s'ha degradat aquest dijous , passant a ser una depressió tropical. Malgrat això, l'amenaça d'inundacions sí que continua vigent.

