Costa explicar temes personals, però fa uns dies em van diagnosticar una leucèmia i estic ja en tractament al @hjoan23 TGNA. Els propers mesos reduiré la meva vida pública. Estic en bones mans, forta, i amb ganes de seguir servint el meu país. Força i Endavant. #nosurrender — Teresa Pallarès (@mtpallares) August 28, 2020

Teresa Pallarès, actual regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge a l'Ajuntament de Reus, així com diputada al Parlament i recentment escollida secretària de Finances del nou partit Junts , ha anunciat que pateix leucèmia. És per això que, tal com ha explicat a través de les seves xarxes socials, reduirà durant els pròxims mesos la seva activitat política.Segons relata, ja es troba en tractament a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. "Estic en bones mans, forta i amb ganes de seguir servint el meu país", assegura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor