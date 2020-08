Neixen cinc cries del primer niu de tortuga careta localitzat a Barcelona

😍 Aquesta nit han nascut cinc tortugues del primer niu de tortuga careta localitzat a Barcelona, a la platja de la Mar Bella! El niu es continuarà vigilant per torns i s'espera que les properes nits neixin més cries.



Benvingudes, petites! 🐢🐢🐢🐢🐢



ℹ️ https://t.co/IrxPbGpIN2 pic.twitter.com/7JNOv6RiwX — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) August 28, 2020

Cinc cries del primer niu de tortugues careta localitzades a la platja de la Mar Bella, a Barcelona, ​​han nascut al llarg de la matinada d'aquest divendres. A dins del niu, identificat el 16 de juliol, encara hi queden una seixantena d'ous que es preveu que durant les properes nits descloguin, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.Un cop el vigilant del niu ha donat l'avís, el personal tècnic, investigador, veterinari, i científic de la Fundació Cram i de la Universitat de Vic, "s'han desplaçat per avaluar l'estat dels animals". Allà han mesurat el pes, les condicions de mobilitat i l'estat de formació de la closca.Fruit de l'exploració, s'han detectat quatre malformacions normals quan la incubació és més ràpida del que és habitual, ja que les altes temperatures han fet que l'eclosió hagi estat al cap de 46 dies. Les cinc cries han estat traslladades a la Fundació Cram perquè se'n faci càrrec i les cuidi.La Generalitat de Catalunya ha puntualitzat que "es tracta de la primera vegada que una tortuga careta fa el niu a la platja de Barcelona, ​​i també va ser el primer dels quatre nius localitzats aquest any a Catalunya des que el passat 1 de juny, va començar la temporada de nidificació".El niu de Barcelona es va localitzar la nit del 15 a 16 de juliol, després que dimarts 14 de juliol es veiés una tortuga per la zona, de manera que els tècnics de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat i la Fundació Cram , "van avaluar les condicions del niu i el van obrir per traslladar 17 dels 77 ous".

