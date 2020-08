Tots els detalls de la nova temporada de RAC1

(🎥 VÍDEO) T'expliquem totes les novetats de la temporada que comença dilluns!



Recupera aquí el vídeo de la presentació a l'@hospitalclinic de Barcelona 👇https://t.co/fq0iLXimNn — RAC1 (@rac1) August 28, 2020

Rac 1 ha presentat aquest divendres una nova temporada 2020-2021 protagonitzada per Jordi Basté, Toni Clapés, Albert Om i Agnès Marquès, que han coincidit en assenyalar la incertesa del moment i l’acompanyament als oients en aquesta tardor que preveuen moguda. En una presentació des de l’Hospital Clínic de Barcelona en agraïment al personal sanitari per la gestió de la Covid-19, Albert Sort ha conduït l’especial El Món a Rac1 amb la nova temporada, que incorporarà Aleix Parisé al capdavant del programa esportiu Tu diràs.Jordi Basté donarà el tret de sortida a la programació el pròxim dilluns a les 6 amb una nova edició d’El Món a RAC1, que tindrà novetats "que s'aniran descobrint", com una píndola nova a les 8, tertulians "que sorprendran" i algun retorn, ha suggerit. El periodista ha lamentat que tot seguirà sent "més complicat" amb les distàncies i el teletreball per la Covid-19, però sobretot ha reivindicat que "la ràdio sempre hi és", i que oferirà una lectura global sobre el que està passant al moment per vendre "peix fresc", ja que, segons ha remarcat, "la gent no compra congelat".A la tarda, Toni Clapés liderarà Versió Rac1, amb una hora més de programa, ja que començarà a partir de les 15 hores, i ha desitjat que aquesta sigui "una temporada més normal" que la passada: "Vaig començar i vaig agafar la baixa", ha dit el periodista en referència al càncer que ha patit. A banda, ha agraït la tasca del personal sanitari, i ha reclamat a la societat entendre el missatge que cal dur la mascareta. També, ha reivindicat que es posi en marxa el nou Hospital Clínic, un projecte que ara representa "una manca de tacte i d'estratègia política d'aquest Govern i d'altres governs", que ha titllat de vergonyosa.A partir de les 19 hores, la programació acollirà Islàndia, amb Albert Om i Maria Xinxó, que han avisat que faran el que podran: "És el que diem tots. Si podem fer ràdio des de l'estudi, ho farem des de l'estudi, si no des de casa", ha dit Om, que ha reivindicat que durant una hora i mitja "l'intent és dur els oients a altres llocs". "Farem el que podrem", ha afegit Om. El seu programa comptarà amb la poeta Juana Dolores, Guillem Albà i Eloi Vila, i també donarà veu a "gent de 20 anys".A dos quarts de nou, Agnès Marquès i el No ho sé tornaran a la graella. Marquès ha explicat que aquesta serà la seva quarta temporada, en un any que "genera més interrogants no pas cap certesa". Marquès ha assegurat que vénen a "remar amb els oients", a resoldre dubtes, a ser propositius i a ser molt al costat dels oients, i ho faran envoltats de metges. Aquest programa també buscarà donar veu als joves, amb les influencers catalanes Suu i Leopolda Olda.Als informatius, Mònica Fulquet, al 14/15, ha avançat: "Hi serem per explicar el que passi, quan passi i des d'allà on passi". Pel que fa a esports, l'Aleix Parisé agafa el relleu del Tu diràs, que a més farà un homenatge als 21 anys que la ràdio porta apostant per les nits esportives. "És un privilegi i un honor agafar les regnes", ha dit el presentador, que ha anunciat modificacions a les tertúlies diàries, la creació de noves seccions i "moltes sorpreses". La informació esportiva estarà en mans de Xavi Rocamora al Primer Toc.També, Joan Maria Pou presentarà una temporada més El Barça juga a Rac 1, mentre que els dissabtes i diumenges Xavi Puig conduirà Superesports. L'Albert Ferran seguirà presentant Primer toc a la franja de dinar, i Marc Giró serà al capdavant de Vostè primer disposat a oferir "alegria" als seus oients.Els Oscars retornaran amb la dotzena temporada La Competència a partir del migdia; mentre que els caps de setmana seguiran sent el terreny del Via Lliure, amb Xavi Bundó, que ha assumit que "la incertesa és el signe dels temps". Davant d'això ha defensat que el seu programa té una estructura prou sòlida "però el més flexible possible per explicar el que està passant". Tanmateix, patirà alguns "retocs" i altres novetats, com la incorporació de la Mireia Garolera de forma estable després de deixar la corresponsalia a Madrid.Els caps de setmana també seran terreny del Jordi Beltrán, que ha dit que el programa Rac1ncentrat mantindrà el seu format, mentre que La Primera Pedra sí que inclourà novetats de la mà d'Emma Aixalà, que ha destacat l'herència de Noemí Polls. A la graella del cap de setmana continuarà el programa Misteris, amb Sebastià d'Arbó per seguir indagant en "la Catalunya misteriosa". Tanmateix, serà novetat que a partir d'aquest any hi haurà podcast exclusius per Internet en la nova plataforma Rac+1, que estarà accessible a través del web.

