L'OMS adverteix que els nens no són aliens al coronavirus: hi ha casos greus i morts

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat que el coronavirus també pot afectar de manera greu als infants i fins i tot provocar-los la mort. Malgrat que no sigui comú, hi ha casos registrats de nens i nenes que han patit severes complicacions a causa de la malaltia i que també han perdut la vida. Davant la imminent reobertura de les escoles, l'OMS demana que ja es tinguin "plans preparats" pels possibles escenaris i que es tingui en compte el context de transmissió local."Tenim exemples de nens que han desenvolupat malaltia greu i requerit cures intensives, i alguns han mort. No podem dir que la malaltia és universalment lleu o asimptomàtica en nens", ha ressaltat en roda de premsa aquest dijous l'epidemiòloga líder de l'OMS, Maria Van Kerkhove, que ha apuntat que reobrir les escoles enmig de la pandèmia de Covid-19 és una decisió complexa, que s'ha de prendre a nivell local i amb plans de seguretat.La doctora ha aclarit que els estudis encara continuen en curs, però que aquells publicats fins ara suggereixen que, a l'inici de la pandèmia, quan la majoria dels nens es trobaven a casa, van ser infectats a través del contacte amb els seus pares o altres adults. Encara que també es va comprovar que els nens van infectar a la gent gran, però en una taxa més baixa."Els nens i adolescents poden ser infectats, i alguns estudis indiquen que hi ha una diferència en seroprevalença depenent de les edats, els nens més joves tenen el menor risc, que va augmentant amb la seva edat. Els adolescents tenen taxes d'infecció similar a la dels adults joves", ha explicat.Van Kerkhove ha assegurat que els estudis de transmissió més recents també han trobat una diferència entre edats. "Veiem diferències en la transmissió dels nens, tots poden transmetre la malaltia, però sembla ocórrer més entre la gent gran", ha detallat.A l'hora d'obrir les escoles, l'Organització Mundial de la Salut, juntament amb UNICEF i altres socis han publicat una sèrie de recomanacions per a la reobertura, en què es tenen en compte diversos factors."Mirem com les escoles operen i on són, perquè com hem dit repetidament les escoles no operen aïllades, ho fan en comunitats. Llavors si hi ha transmissió en les comunitats, pot ocórrer en les escoles i altres contextos dins d'aquesta comunitat", ha comentat.L'epidemiòloga la reobertura dels centres no només afecta als nens, sinó també als adults que hi treballen. Ha recordat que no totes aquestes institucions són iguals en el món, pel que fa al lloc físic en el qual operen i les condicions en les quals nens estan presents."Hem donat recomanacions perquè puguin obrir de manera segura en termes de mirar les diferents mesures de salut pública que es poden implementar com la distància física, les estacions de rentat de mans, assegurar-se l'ús de mascaretes quan és apropiat. També cal considerar la ventilació, la desinfecció dels salons, i assegurar-se que les escoles tenen plans per això", ha expressat l'experta.La doctora ha recalcat que és molt important que les escoles tinguin plans preparats abans de reobrir, en el cas que tinguin un cas sospitós, o un cas positiu, amb passos específics a seguir. També ha d'haver-hi un pla de comunicació que inclogui parlar i escoltar els nens, els pares, i els treballadors de l'escola."Són qüestions complexes i decisions que s'han de prendre a nivell local perquè depèn del que està passant dins de les comunitats. Tots reconeixem la importància de les escoles, no només per educació, però per seguretat i fins per a alimentació en algunes situacions", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor