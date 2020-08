Podem avisa el PSOE que no donarà suport a uns pressupostos pactats amb Ciutadans

Si hi ha una qüestió que més enllà de la crisi monàrquica i el conflicte amb Catalunya pot tensar la coalició de la Moncloa, és l'elaboració dels pressupostos en plena crisi galopant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té la intenció d'acordar els comptes amb Ciutadans, però Podem ha aixecat la veu aquest divendres per advertir-lo que, si ho fa, no comptarà amb el seu suport.La coportaveu del partit lila Isa Serra ha defensat la necessitat d'uns pressupostos generals de l'estat que siguin socials i ha argumentat que perquè això pugui passar cal "que el PP i Cs no tinguin ni veu ni vot". "El PSOE sap que no pot comptar amb nosaltres per a uns pressupostos amb Cs", ha advertit Serra en roda de premsa, i ha insistit que el projecte del partit lila "és incompatible amb Cs".Serra ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "cuidi" la majoria que va fer possible la investidura, entre la qual està inclosa ERC. El també portaveu de Podem Rafa Mayoral ha afirmat que Podem i Cs tenen "plantejaments diametralment oposats" i ha dit que no poden haver-hi uns comptes del PSOE amb Cs perquè llavors "el govern seria un altre"."No és possible que hi hagi uns pressupostos de PSOE i Cs perquè Cs no està en el govern. En el si del govern es prepararan els pressupostos", ha dit Mayoral després de la reunió del secretariat del partit. El coportaveu de Podem ha dit que aposten per buscar el suport de la majoria de la investidura.De fet, ERC ja porta mesos advertint que Sánchez no podrà comptar amb el seu suport si la seva prioritat és la geometria amb Ciutadans. El president espanyol ha consolidat vincles amb la formació d'Inés Arrimadas més enllà de l'estat d'alarma. Per contra, també Cs ha assenyalat la seva incompatibilitat amb els republicans i amb la reunió de la taula de diàleg pel conflicte amb Catalunya, que consideren que es tracta de la "taula de la vergonya".L'inici de la tardor, doncs, es preveu complexa per a la relació entre el PSOE i Podem, que al mateix temps discrepen de l'abast d'algunes de les mesures socials i econòmiques i que mantenen el xoc per l'impost a les grans fortunes que vol aprovar Iglesias.

