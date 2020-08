Totes les novetats de la graella de Catalunya Ràdio, renovada des del matí fins a la nit

🔊 Noves veus, noves cares, però el mateix rigor i el mateix servei públic de sempre. @laura_rosel ens explica com serà el nou @maticatradio https://t.co/Yo4VNmv26N pic.twitter.com/K3HRTbJgmS — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 28, 2020

🔴 Adolescents XL reivindica els problemes, les preocupacions i els somnis de la primera generació que ho té més difícil que els seus pares. Cada dia, a partir de les 23 h https://t.co/ZtbzbfXcBZ pic.twitter.com/Scxt0wIxM3 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 28, 2020

🔴 Roger de Gràcia: "Tindrem temps de tot, de passar-nos-ho bé i també d'analitzar l'actualitat d'una manera diferent". Estat de Gràcia, cada dia de 16 a 18 h https://t.co/ZtbzbfXcBZ pic.twitter.com/FuxOlMM1Ia — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 28, 2020

🔴 L'actualitat no dona treva, tampoc els caps de setmana. Anàlisi, opinió, cultura i moltes coses més a @elsuplement https://t.co/ZtbzbfXcBZ pic.twitter.com/uXEZLeRbbf — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 28, 2020

🔴 "KidsXS", un viatge pel territori vast i insoldable de l'oci familiar, amb Pau Guillamet [@guillamino] i @TxellBonet. Els dissabtes a les 13 h https://t.co/ZtbzbfXcBZ pic.twitter.com/nj94a18nfk — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 28, 2020

🔴 Nous casos de @crims_oficial i un nou podcast. @Carles_Porta: "Mai abans s'havia explicat el segrest de Maria Àngels Feliu des del seu punt de vista. Els oients entendran l'experiència d'estar enterrada en vida durant 16 mesos" https://t.co/ZtbzbfXcBZ pic.twitter.com/8Tx4vMtHB0 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 28, 2020

🔴 Saps que significa LGTBIQ+? "Ja m'entens", amb @DavidAvilaP, un podcast per resoldre dubtes i superar tabús i prejudicis. A partir de l'octubre https://t.co/ZtbzbfXcBZ pic.twitter.com/2fW4kyHJbR — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 28, 2020

Catalunya Ràdio ha presentat la programació de la temporada 2020-2021, amb el relleu ja anunciat al capdavant d'El Matí de Catalunya Ràdio, que dirigirà i presentarà Laura Rosel a partir de dilluns. La graella inclou nous programes com El búnquer, amb Jair Domínguez i el Peyu; Adolescents XL, de Roger Carandell; Kids XS, de Pau Guillamet i Txell Bonet; i el nou espai de temàtica LGTBI Ja m'entens, de David Àvila, en format podcast.L'emissora també manté Crims de Carles Porta, que també impulsarà a partir de l'octubre El segrest. El director de l'emissora, Saül Gordillo, constata que el nou magazín matinal, després de l'adeu de Mònica Terribas, culmina el projecte de renovació de la ràdio pública "iniciat des de la direcció el 2016".Laura Rosel dirigirà i presentarà El matí de Catalunya Ràdio a partir del 31 d'agost, després de set temporades presentat per Mònica Terribas. El responsable del programa els dos últims estius, Albert Segura, serà el subdirector de l'espai. Reivindicant el llegat de Terribas, Rosel avança que l'aposta és "fer ràdio" pendents d'allò que passa "al carrer, de la gent que més ho necessita i de col·lectius desatesos". "Escoltaran molta actualitat, obrirem una finestra per respirar en una temporada que deixem enrere molt dura i amb incerteses a l'escola, en l'àmbit de la salut i la política o fins i tot en el Barça", ha precisat.El nou Matí de Catalunya Ràdio centrarà també l'aposta en l'entreteniment, en una temporada que comptarà amb Albert Pla, Queco Novell, Samanta Villar, Jair Domínguez, Santi Villas, Dolors Boatella, en Peyu, Xavier Sala-i-Martin, Carles Porta, Toni de la Torre i Anna Guitart, entre d'altres.Gordillo ha manifestat la voluntat que El Matí de Catalunya Ràdio estigui a "l'alçada de les circumstàncies" en un moment d'intensitat informativa en l'àmbit econòmic, sanitari, social i polític que es viurà els propers mesos. "És una oportunitat per seduir l'audiència. La filosofia és que tot el q passi al país i al món s'ha de reflectir a l'antena", ha precisat.L'objectiu, per Gordillo, és esdevenir la "referència per als oients" i tenir "molta capacitat de reacció i molt dinamisme", amb la "voluntat ferma i decidida de donar veu a tothom". Alhora, solidifica el projecte per captar "nous públics" i seduir, especialment, l'oient jove, que es concentrarà especialment a la franja de la nit, "revolucionant la fórmula tradicional de la ràdio nocturna".A més, la graella estrenarà dos nous programes d'humor i entreteniment en aquesta temporada pel dinal del dia: El búnquer, d'en Peyu i Jair Domínguez, de 22.05 a 23.00, i Adolescents XL, de Roger Carandell, de 23.05 a 00.00. Aquest darrer s'estructura en tres grans blocs. El tema del dia obrirà la nit, amb l'anàlisi de les periodistes Marta Montaner i Cèlia Forment Bori. El segon bloc dona pas a l'entreteniment amb l'espai "Les incompreses", amb Juliana Canet, Bru Esteve i Joan Grivé comentant el tema del dia. I la tercera part està reservada a les seccions, amb col·laboradors temàtics parlant d'economia pràctica, política, ciència, cultura, entre d'altres.L'emissió seguirà amb La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà de dilluns a dijous de 00.05 a 02.00 i diumenge de 01.05 a 03.00. Repeteixen La finestra indiscreta amb Àlex Gorina divendres de 00.05 a 02.00 i L'audiovisual el mateix dia de 02.05 a 03.00.L'apocalipsi, amb Elisenda Carod, acompanyada d'Elisenda Pineda i Charlie Pee, tancarà en clau d'humor les sis hores del matí. Tornaran entre setmana els programes Popap amb Mariola Dinarès, de 13.05 a 14.00; Catalunya migdia amb Òscar Fernàndez i Empar Moliner, de 14.00 a 16.00; l'Estat de Gràcia amb Roger de Gràcia, de 16.05 a 18.00; l'APM? amb Xavi Cazorla, Ernest Codina i Joel Díaz de 18.05 a 19.00; Tot costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, de 19.05 a 21.00; Catalunya nit amb Kílian Sebrià de 21.00 a 22.00.Pel que fa el cap de setmana, repeteix Roger Escapa al capdavant d'El suplement el dissabte i diumenge de 6.00 a 13.00; Mans (El suplement) amb Quim Rutllant i Ester Plana dissabte de 6.05 a 7.00 i L'ofici d'educar (El suplement) amb Elisabet Pedrosa diumenge de 6.05 a 7.00.Altres novetats de la temporada 2020-2021 és el programa dirigit al públic familiar Kids XS, del músic Pau Guillamet i la periodista Txell Bonet, els dissabtes de 13.05 a 14.00, una proposta provinent d'iCat orientada a les famílies i els infants, en la qual l'oci, la cultura i l'entreteniment per als més petits de la família en seran protagonistes. Les principals seccions del programa són 'Per primer cop', un espai en què Txell Bonet farà entrevistes i reportatges relacionats amb experiències pensades per als més petits, sols o en família. Story-teller serà el moment de Rebecca June Moon, contacontes anglesa, mare de dos fills i directora del projecte Mares amb causa / Madres con causa, un set de cartes per reflexionar sobre la maternitat.Altres programes de cap de setmana són Un restaurant caníbal a Berlín amb Paula Molés diumenge de 13.05 a 14.00; Catalunya migdia (cap de setmana) amb Neus Bonet i Maria Guixà dissabte i diumenge de 14.00 a 15.00; Els viatgers de la Gran Anaconda amb Toni Arbonès dissabte de 15.05 a 16.00; Tot gira amb David Clupés dissabte i diumenge de 16.05 a 21.00 i La transmissió d'en Torquemada amb Ricard Torquemada i Bernat Soler; Solidaris amb Albert Segura, dissabte de 22.05 a 23.00; Ciutat Maragda amb David Guzman, dissabte de 23.05 a 00.00; Revolució 4.0 amb Xantal Llavina, diumenge de 23.05 a 00.00, així com Les dones i els dies amb Montse Virgili, dissabte de 00.05 a 01.00.Més programes del cap de setmana: iCatExprés amb Franc Lluís Giró, T'agrada el blues? amb Quico Pi de la Serra, A tocar!, Geografia humana amb Maite Sadurní, i Paraules de vida amb Emili Pacheco.L'altra gran aposta de la temporada té format digital i és la continuïtat de la nissaga estrenada amb el podcast Tor, tretze cases i tres morts i el programa Crims (dissabte i diumenge de 21.05 a 22.00), de Carles Porta. El segrest és la nova sèrie de no-ficció de Catalunya Ràdio, un contingut enregistrat amb tecnologia de so immersiu que oferirà una experiència d'escolta més intensa. És la història de la farmacèutica d'Olot Maria Àngels Feliu explicada des del punt de vista de la víctima amb la veu de les persones que la van protagonitzar.Una altra de les novetats és l'aparició d'un programa de temàtica LGTBI, que arrencarà en format podcast a l'octubre. El programa, de David Àvila, qui vol donar a conèixer la realitat el col·lectiu LGTBI des de tots els punts de vista, des del caràcter més social fins als temes que fan referència a la part sexoafectiva.El programa Revolució oberta és un nou espai radiofònic digital, fill de Revolució 4.0, que neix en el mateix lloc que va néixer fa cinc anys l'espai dirigit i presentat per Xantal Llavina, que en aquest programa nou moderarà un debat a tres bandes per saber cap a on porta l'anomenada "nova normalitat" i la digitalització en àmbits professionals.La temporada arrencarà també amb una nova app de Catalunya Ràdio que millora el disseny i l'ús. A partir d'ara, l'app de Catalunya Ràdio incorpora una portada editorial, seguit d'una fila horitzontal amb els continguts més destacats perquè l'usuari hi accedeixi de manera més ràpida. Una altra de les novetats és l'estructura de les pàgines de cada programa, en què els continguts 'a la carta' queden ordenats de manera més eficient, separant els àudios dels vídeos, així com ara els millors continguts o les seccions destacades, amb accés a la subscripció dels diversos podcast i a les xarxes socials actives de cada projecte. També cal remarcar l'opció 'Per més tard'. Els usuaris que tinguin oberta la seva sessió amb registre a la CCMA ja poden gaudir d'un espai específic a l'app on es guarden tots els continguts seleccionats prèviament a l'ordinador, al mòbil o a la tauleta (àudios, vídeos o textos) per consultar-los quan es vulgui.

Programació de tardor de Catalunya Ràdio by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor