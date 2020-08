La Lliga Democràtica demana l'indult de tots els condemnats pel procés

La Lliga Democràtica demanarà formalment al govern espanyol l'indult de tots els dirigents sobiranistes condemnats com a conseqüència del procés. Així ho va decidir l'executiva de la formació, presidida per Astrid Barrio, reunida aquest dijous. Es tracta de la primera iniciativa d'aquest tipus per part d'un partit constitucionalista i que s'ha manifestat obertament contra el procés.En un comunicat, la Lliga assegura que ha pres aquesta decisió "sense perjudici de la nostra fermesa en la defensa del marc constitucional però amb el desig inequívoc de contribuir a la reconciliació entre catalans i no pas d'abonar cap tipus de confrontació ni entre catalans ni entre els governs de Catalunya i Espanya", El partit afirma que en aquests moments "és necessari concentrar els seus esforços en superar la crisi sanitària, econòmica i social que està provocant la Covid-19".El partit constitucionalista subratlla la diferències ideològiques que manté envers l'independentisme, però es mostra convençut que "l'indult dels polítics i activistes condemnats pot contribuir decisivament a què Catalunya comenci a sortir de l'atzucac en qual viu immersa des de fa massa temps i a encarar la resolució del conflicte polític que la divideix".La formació fa una crida perquè "totes les altres forces polítiques i entitats, catalanistes, sobiranistes i tots aquells que aspiren al progrés de Catalunya i que comparteixen aquest punt de vista a afegir-se a la petició d'indult". La Lliga advoca per tancar ferides i afirma els valors de "responsabilitat, bon govern i concòrdia".

