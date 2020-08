El risc de rebrot, desbordat a Catalunya

El risc de rebrot a Catalunya creix sense aturador. El balanç d'aquest divendres del Departament de Salut recull un nou augment considerable de l'indicador, que es dispara fins a gairebé 195, més de quatre punts i mig que tot just fa 24 hores. L'índex se situa en aquests moments a nivells alarmants. De fet, es considera alt quan supera el llindar del 100, ara és gairebé el doble.Pel que fa a les xifres diàries, Salut notifica 1.350 casos més (en total, 126.849) i nou morts més per la Covid-19. La pandèmia s'ha cobrat ja 12.994 vides a Catalunya des del març. La situació als hospitals es manté força igual, amb lleugers alts i baixos diaris. Entre aquest dijous i divendres ha augmentat en 7 els ingressats, que actualment en són 665. A les UCI, en canvi, hi ha tres pacients (126) menys que fa 24 hores (129).

