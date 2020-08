El govern espanyol publica un any després les ajudes als municipis afectats pel Dana i el Glòria

El BOE va publicar ahir la concessió d'ajudes per pal·liar les conseqüències del temporal entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020. Es tracta d'una llarga reivindicació dels municipis afectats -especialment de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp, així com a les Terres de l'Ebre i a Ponent- tant pel Dana com pel Glòria. En total són 226 milions d'euros per a tot el país i el Ministeri n'aportarà 113.El Reial-Decret Llei del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va ser aprovat pel Consell de Ministres d'aquesta setmana i permetrà als ens locals finançar les obres en infraestructures pendents. També s'hi inclou subvencions per reparar equipaments públics amb la meitat de la inversió.La zona nord del Camp de Tarragona i la zona sud de Ponent van patir nombrosos desperfectes la nit del 22 d'octubre, quan van caure centenars de litres per metre quadrat durant un curt període de temps. L'aigua va baixar amb tanta força que es va emportar ponts no tan sols a l'interior sinó també a municipis costaners com ara Cambrils. Des de llavors, alguns alcaldes, especialment a la Conca de Barberà, han fet públic el seu desconentament pel fet que trigués tant l'ajuda promesa per pal·liar els efectes dels diferents temporals.

