VÍDEO Un cotxe dels Mossos cau a les vies del tren en una persecució

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després d'una persecució a Llançà (Alt Empordà). Els fets han tingut lloc a les 5.40 d'aquest dijous. Una patrulla, que feia un control al punt quilomètric 22 de l'N-260, han vist aparèixer un turisme a gran velocitat que, quan ha detectat la presència dels Mossos, ha donat mitja volta travessant la línia contínua i ha fugit a gran velocitat.Els agents han pujat al vehicle policial i els han perseguit. Durant l'intent de fugida, els sospitosos han envaït en diverses ocasions el carril contrari de circulació per agafar les corbes i s'han saltat un semàfor en vermell a l'encreuament que dona accés a la població en direcció a l'estació de tren.Segons confirmen els Mossos d'Esquadra, quan es trobaven en un camí de terra, el conductor del vehicle fugitiu ha frenat de cop i ha obligat els policies a fer una maniobra evasiva per evitar xocar. Això ha propiciat que el vehicle logotipat dels Mossos anés a parar a l'andana de l'estació i la part frontal del cotxe caigués a les vies.Els agents no han pres mal, han sortit del vehicle i han detingut els dos sospitosos, el conductor i el copilot. Els Mossos han comprovat que el conductor, que té 36 anys, tenia el permís de conduir anul·lat judicialment per les autoritats franceses des del gener passat. Per això, li atribueixen un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària i un altre per conduir amb el permís retirat judicialment.El copilot té 26 anys i l'han arrestat per un delicte de resistència o desobediència a agents de l'autoritat. Els dos detinguts, dels quals no consten antecedents, passaran properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

