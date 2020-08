Torrent acusa Sánchez de «manca de valentia» i li reclama una proposta en la propera taula de diàleg

El president del Parlament, Roger Torrent, demana al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que concreti una proposta per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat a la propera reunió de la taula de diàleg. En una entrevista a l'ACN, Torrent culpa Sánchez d'haver "enquistat" l'espai de negociació entre la Generalitat i la Moncloa, i li reclama que abandoni la seva "manca de valentia" i el seu "acomplexament".Segons el president del Parlament, el líder del PSOE té una "por tremenda" a preguntar a la ciutadania catalana quin futur vol pel país: "Està atrapat pel temor a la resposta de la dreta i l'extrema dreta".El dirigent d'ERC reclama a Sánchez i al seu govern que siguin "valents" i plantegin alguna proposta per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat. "Si no la té, és molt preocupant. I si la té però per acomplexament no s'atreveix a explicar-la, encara és més preocupant", ha valorat. El president del Parlament insisteix que l'independentisme ja ha presentat la seva proposta: autodeterminació i amnistia, i que per tant ara encara falta la de l'Estat.Torrent també critica que l'executiu espanyol s'autoproclami com el govern "més progressista de la història" però, en canvi, ajudi el rei emèrit, Joan Carles I, a "fugir". "Quantes contradiccions s'haurà d'empassar fins que no es pugui considerar un govern conservador, de dretes i immobilista?", reflexiona.A més, Torrent avisa que ERC no participarà de la taula de diàleg si la Moncloa vol que sigui "una qüestió merament cosmètica o folklòrica". I adverteix que, en aquest cas, els republicans actuaran "en conseqüència" des del punt de vista de la governabilitat de l'Estat.Pel que fa a les negociacions pels pressupostos generals de l'Estat, Torrent deixa clar que PSOE i Unides Podem han de triar entre pactar amb ERC o bé amb Cs: "A algú li sembla compatible que hi estiguem els dos, en el marc dels pressupostos i de decisions polítiques?. Representem qüestions antagòniques, i alternatives absolutament oposades", ha argumentat.Així, el dirigent d'Esquerra ha instat el govern espanyol a triar entre "progressisme, esquerra i resolució democràtica al conflicte polític", i els qui han "atiat" la confrontació, han tensat la situació i volen una "sortida de dretes" a la crisi.En aquesta línia, Torrent avisa el govern de Sánchez i Pablo Iglesias que ERC vol veure "avenços concrets" a la taula de diàleg abans d'abordar les negociacions sobre els pressupostos de l'Estat: "És imprescindible, perquè això explicarà el recorregut o no de la legislatura".Encara sobre la política espanyola, Torrent ha lamentat que les forces "teòricament progressistes i republicanes" no s'estiguin articulant per aprofitar la crisi del rei emèrit, i superar les "limitacions" del règim del 78. "Ara tenen una oportunitat d'or i no ho estan fent", ha constatat.

