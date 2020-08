Diputats de Ciutadans demanen que es revoqui la designació de Carrizosa com a candidat

La decisió de la cúpula de Ciutadans de forçar la renúncia de Lorena Roldán com a candidata a la presidència de la Generalitat i substituir-la per Carlos Carrizosa, president del grup taronja al Parlament, ha generat una forta repulsa en un sector de la militància. Aquest divendres, un grup de més d'una vintena de militants, quadres i diputats del partit al Parlament han presentat una petició a la comissió de garanties demanant que la decisió es revoqui. Aquí podeu consultar el document.Els signants del text consideren que la decisió de la direcció que presideix Inés Arrimadas infringeix clarament els estatuts, ja que els candidats a la presidència d'una comunitat han de ser elegits a través del sistema de primàries, com va ser el cas de Lorena Roldán. El 19 d'agost, la permanent del partit -òrgan restringit de la direcció- va decidir la substitució de Roldán per Carrizosa sense passar per unes noves primàries, al·ludint a l'excepcionalitat del moment polític. En el text es demana l'anul·lació de l'acord de la permanent del partit, que se'ls faciliti l'acta de la reunió, i que es convoquin primàries per elegir el substitut de Lorena Roldán.Entre els signants hi ha diversos diputats al Parlament, com Carmen de Rivera, Antonio Espinosa, Sergio Sanz i María Francisca Valle, alineats amb les posicions més progressistes de Ciutadans. Es tracta de dirigents amb força prestigi dins de la formació. Ara caldrà veure el recorregut que té la seva petició.Fa temps que l'estil verticalista a l'hora de prendre les decisions més rellevants genera malestar entre les bases de Ciutadans , que havia fet del discurs de regeneració democràtica un dels seus cavalls de batalla. A la militància un ampli sector va rebre amb estupor la notícia de la defeenstració de Roldán, vist com un altre exemple de decisions adoptades per un nucli cada cop més reduït.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor