VÍDEOS Un home escala la Torre Glòries sense cordes de seguretat i descalç

Un tio pujant ara mateix a la Torre Agbar!!

Filmació i comentaris per el meu nebot! pic.twitter.com/SJ4MKHf80g — David ||*|| DUI (@cuacat) August 27, 2020

Un home escala la Torre Glòries de Barcelona, sense mesures de seguretat i descalç. La torre té 144 metres d'alçada i 34 plantes | @tve_catalunya pic.twitter.com/gngkWveoVc — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) August 27, 2020

Un home ha escalat aquest dijous a la tarda la Torre Glòries de Barcelona sense cordes de seguretat i descalç. Als peus de l'edifici s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i de el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).Fonts municipals han explicat que, per ara, no coneixen la identitat de l'home, en el que ha estat una acció que ha generat molta expectació entre la gent que passejava per la zona.

