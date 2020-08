Gairebé la meitat dels contactes estrets de contagiats se salten la quarantena

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha indicat aquest dijous que el 13% de les persones amb Covid-19 no segueixen l'aïllament prescrit i el 45% dels seus contactes declaren que no compleixen la quarantena.Aquest percentatge inclou situacions diverses però agrupa les persones que per algun motiu no han fet l'aïllament del tot, ha indicat Argimon. Aquestes dades s'han obtingut a través del seguiment telefònic que fa el Departament de Salut.El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha lamentat que "els diagnòstics no serveixen de res si després la gent no es queda a casa". A través dels cribratges massius s'han fet 33.298 proves, de les quals 711, el 2,14%, han donat positiu.

