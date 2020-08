VÍDEO Agredeixen a pedrades una parella de vigilants en una estació de Rodalies a Granollers

Una parella de vigilants de seguretat va ser agredit a pedrades el passat cap de setmana a l'estació de la R3 de Granollers-Canovelles, a la capital comarcal. Segons denuncia ADN Sindical, els fets van tenir lloc quan els dos vigilants van demanar a un jove que es posés la mascareta. Després van comprovar que tampoc tenia bitllet.L'usuari hauria saltat de l'andana cap a la via del costat, on va agafar pedres i les va anar llençant contra els vigilants, tal com es pot veure en un vídeo gravat des de l'interior d'un dels trens. Precisament els vigilants van haver d'entrar al comboi per protegir-se.Segons el sindicat, aquest és un incident més que confirma "el clima d'incivisme" que, asseguren, viuen vigilants i usuaris del transport públic.

