Catalunya afronta el compte enrere del retorn a l'escola sense frenar els contagis

Si l'epidèmia empitjora, les escoles seran "el darrer que tancaran" . És la filosofia que impregna l'actuació a contra rellotge tant de la Generalitat com del govern espanyol per salvar l'arrencada del curs, que continuen sense aclarir si hi haurà o no ajudes per a la conciliació de les famílies. El context és advers perquè el retorn a l'escola està a tocar en un moment en què la corba de contagis continua creixent. Les crides dels experts són constants: no a les reunions familiars més enllà del nucli de convivència i no a les trobades amb amics. Però amb la dificultat que implica que aquestes restriccions quedin en mans de la responsabilitat individual de cadascú, la diagnosi que fa Salut és que en aquests moments s'ha "retrocedit" fins a la situació que hi havia fa tres setmanes.El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, color amb el qual s'especifica on hi ha un índex de contagis elevat. El balanç de les darreres 24 hores és de 1.431 casos nous i 13 defuncions, i el Govern ha deixat clar que no li tremolarà el pols si considera que ha de sol·licitar l'estat d'alarma, instrument que, ara per ara, no considera necessari. La radiografia de la situació aboca la Generalitat a admetre que la majoria d'infants des dels sis anys estaran obligats a portar la mascareta a l'escola amb independència de la distància entre alumnes a partir del pròxim 14 de setembre. De fet, aquesta és la instrucció que ha donat el govern espanyol sigui quina sigui la situació epidemiològica, conscient que la decisió final recau en les autonomies perquè són les que tenen les competències. La Generalitat ha refermat el criteri de fixar en els 12 anys l'obligatorietat i a partir dels sis en aquells territoris que estan en pitjors circumstàncies, que en el cas català en aquests moments són els que concentren la majoria de població. Si en aquests moments un territori tingués un risc baix de contagi, prevaldria el criteri "pedagògic" i no caldria la mascareta en l'educació Primària. Així ho ha especificat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha reclamat centrar el focus no en una possible discrepància amb els ministeris de Sanitat i Educació, sinó en el fet que l'actual context obligui a ampliar la franja d'edat en què és obligatòria la mascareta. "Hem de fer baixar la corba i ho hem de fer forma sostinguda", ha insistit.Això s'ha de traduir en menys interacció social i en el compliment dels aïllaments. I és que les dades revelen que un 13% dels positius asimptomàtics detectats en els cribratges massius no compleixen la quarantena, mentre que en el cas dels contactes estrets aquests percentatge s'eleva fins al 45%. Davant l'inici del curs l'argument és que de poc servirà que s'estigui treballant perquè els entorns escolars siguin segurs si la transmissió comunitària continua disparada. "O fem baixar la corba o haurem de pensar en altres solucions", ha advertit, tot i que ha evitat referir-se a un eventual nou confinament si la situació no remunta i hi ha risc d'un nou col·lapse sanitari.En tot cas, amb l'historial d'haver estat les primeres que es van tancar quan es va declarar l'estat d'alarma i les últimes que coneixeran amb precisió com reobriran, la voluntat de les administracions és que les escoles garanteixin durant tot el curs l'activitat presencial. Aquest ha estat el principal objectiu de la reunió que ha mantingut aquest dijous , quan falten quatre dies per a l'inici de setembre, els ministeris de Sanitat i d'Educació amb els representants sectorials de totes les autonomies.La ministra Isabel Celáa ha recordat que l'educació és un dret fonamental i que, per tant, serà obligatori portar les criatures a l'escola. De fet, s'ha encarregat un informe jurídic per analitzar l'absentisme escolar i Educació ha advertit que controlarà les famílies que no portin els fills a l'escola . Salut ha advertit que els entorns escolars seran "segurs" i que no es produiran a dins "brots importantíssims", amb la qual cosa el principal perill seran les interaccions que es produiran fora. De fet, Argimon ha assenyalat que, a més de restringir les trobades més enllà del nucli familiar, també s'ha d'estar preparat per al retorn a l'àmbit laboral, on es pot haver produït un "relaxament" de les mesures de seguretat. Ha emplaçat les empreses a estar preparades i a fomentar el teletreball sempre que sigui possible.En tot cas, el protocol establert i subscrit per tots els territoris és que un centre educatiu només tancarà en el cas que es descontrolin els contagis i la situació sigui "extrema". La decisió la prendran les autonomies, previ avís al ministeri. Abans que això passi, però, si hi ha un positiu, es prioritzarà el tancament d'una classe, d'un curs o d'una línia i els companys del grup hauran de fer quarantena. En cas, però, de no poder evitar la clausura de tota l'escola perquè es disparen les infeccions, el cessament de l'activitat serà només de caràcter temporal.L'obertura dels centres educatius implicarà també mantenir els serveis de menjador i de suport als alumnes amb més dificultats. El protocol és que es prendrà la temperatura diàriament abans de l'inici de la jornada lectiva evitant aglomeracions, el rentat de mans es farà almenys cinc vegades durant aquest horari i es ventilaran de forma freqüent les aules durant períodes d'entre deu i 15 minuts i, a poder ser, entre classe i classe. Les ràtios, ha insistit Celaá, han de disminuir amb la contractació de nou personal -en el cas de Catalunya s'ha fixat en màxim 20 alumnes a primària i màxim 25 a secundària- i l'actuació en cas de sospita de contagi serà aïllar l'alumne afectat i posar-lo en contacte amb l'atenció primària.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha llançat una advertència als pares: "No concebo que un pare o una mare porti el seu fill malalt a classe. Hi ha de tot, però no ho concebo. A qui se li pot ocórrer?". Al mateix temps, si hi ha un silenci especialment eixordador per part de l'administració és sobre si aquesta vegada es garantirà o no un ajut als progenitors que s'hagin de fer càrrec dels infants a casa en cas d'haver de fer quarantena. El permís retribuït continua sent la principal reivindicació que fa la Generalitat a la Moncloa de cara a l'inici del curs. "S'ha plantejat i la resposta que ens han donat és que ho tenen en estudi i plantejaran alguna fórmula, però no han concretat res", asseguren fonts d'Educació. Celaá va dir aquest dimecres que ho estaven estudiant. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha refredat les expectatives en aquest sentit i ha assegurat que ja existeix una protecció laboral per a les famílies que es troben en aquesta situació. L'únic assegurat a hores d'ara és que aquesta mesura s'ampliarà, però en l'aire queda si es facilitarà un permís retribuït o en format de baixa laboral, una fórmula que des de l'àmbit sanitari rebutgen per no incrementar el volum de feina als CAP. El professorat començarà a tornar a les aules la setmana vinent mirant de reüll la corba de contagis i conscient que aquest serà el curs més difícil i més estrany.

