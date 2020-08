Troben el cos sense vida d'un home en una masia de Ribera d'Ebre

El cos sense vida d'un home ha aparegut aquest dijous en una masia de la partida de Sebes de Flix (Ribera d'Ebre), segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'avís de la troballa ha tingut lloc cap a les set de la matinada.Posteriorment, els serveis funeraris s'han emportat el cadàver, prop del qual s'ha localitzat també un cotxe. Les mateixes fonts no han confirmat si el cos presentava o no signes de violència. De moment, i a l'espera de les primeres conclusions de l'informe forense, els Mossos ja han obert una investigació per determinar les circumstàncies de la mort.

