La Generalitat admet ara que la majoria d'alumnes portaran la mascareta a partir dels sis anys

La Generalitat admet que la majoria d'infants a partir dels sis anys a Catalunya arrencaran el curs escolar amb l'obligatorietat de portar mascareta. Tot i que el Departament de Salut ha ratificat el criteri de fixar que sigui obligat a partir dels 12, el fet que la majoria de territoris estiguin alt risc de contagi provocarà que aquesta exigència sigui a partir dels sis en la majoria dels alumnes. Així ho ha explicat el secretari de Salut, Josep Maria Argimon, que ha assegurat que en aquells indrets on l'índex de contagi sigui baix prevaldrà el criteri "pedagògic" i els estudiants hauran de portar la mascareta a partir de l'educació secundària.Argimon ha negat que es produeixi cap discrepància amb el pla presentat pel govern espanyol, que ha fixat que tots els alumnes d'arreu de l'Estat que superin els sis anys portin mascareta amb independència de la situació epidemiològica i de la distància entre els infants. El secretari de Salut ha subratllat que el focus s'ha de centrar en el fet que s'estigui en una situació que fa obligatori l'ús d'aquesta protecció tant a primària com a secundària. La diagnosi del departament és que s'ha "retrocedit tres setmanes" perquè s'ha produït en un repunt en els darrers.És per aquest motiu que, un cop més, Salut ha fet una crida a reduir la interacció social per baixar la corba de contagis "de forma sostinguda". Argimon ha insistit que, encara que sigui difícil, s'han de reduir les interaccions socials més enllà del nucli de convivència i que, per tant, s'haurien de descartar celebracions familiars i trobades entre amics, així com quedades entre infants fora de l'escola per jugar. "O baixem la corba o haurem de pensar en altres solucions", ha advertit, tot i que ha evitat referir-se a un eventual confinament.En cas d'empitjorament de l'epidèmia, Salut ha volgut deixar clar que les escoles seran "el darrer que tancaran". Argimon ha subratllat la funció "de guàrdia i custòdia" que també fan els centres. En tot cas, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, els entorns escolars "són segurs" i no es produiran "brots importantíssims". El perill, ha insistit, està en les interaccions que es produiran fora.El secretari de Salut Pública ha advertit que no només s'ha d'estar preparat per a l'inici del curs escolar, sinó també per al retorn a l'àmbit laboral. Argimon ha recomanat que es fomenti el teletreball i que es vigilin especialment els llocs comuns, com els menjadors, de les empreses.Salut ha fet també balanç dels cribratges massius que s'estan fent al territori. Dels 33.300 realitzats fins ara, 711 persones han donat positiu i eren asimptomàtiques. Tenint present que cadascuna d'elles té una mitjana d'entre 4 i 5 contactes estrets, els cribratges han abocat a fer quarantena més de 3.000 persones. Argimon ha subratllat que el 87% dels positius asseguren que fan correctament l'aïllament, mentre que en el cas dels contactes estrets aquest percentatge baixa fins al 55%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor