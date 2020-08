El Govern decidirà en les properes setmanes si sanciona Bosch pels presumptes assetjaments a Exteriors

El Govern decidirà "en les properes setmanes" si obre o no un expedient sancionador pel cas dels presumptes assetjaments al departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant l'etapa de l'exconseller Alfred Bosch. El consell executiu ha rebut aquest dimecres l'informe de la Inspecció General del Govern sobre el cas.L'escàndol, destapat pel diari Ara el mes de març , implica a l'excap de gabinet del conseller, Carles Garcías, que presumptament hauria assetjat algunes treballadores, i va provocar la dimissió de Bosch. El Govern va obrir una investigació per aclarir perquè no es va activar en el seu moment el protocol per a la prevenció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual.L'informe de Funció Pública proposa que el Govern sancioni l'exconseller Bosch i l'exsecretària general Mercè Salvat. La investigació interna conclou que Bosch i Salvat sabien que l'excap de gabinet del conseller podria haver estat assetjant diverses companyes del departament abans que el cas es fes públic. Tot i que Bosch va activar els protocols el mateix mes de març, a la investigació se li retreu que no actués abans.Ara, el Govern ha de decidir si opta o no per incoar un expedient sancionador. Bosch, però, ja no treballa per l'administració pública, perquè va dimitir. Per la seva banda, Salvat ara treballa per Salut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor